Корпорация КУБ призова политическите партии да се въздържат от оценки за строежите в Баба Алино преди приключването на процедурите

Корпорация КУБ, която е инвеститор в строежите в местността Баба Алино край Варна, призова политическите партии да се въздържат от категорични оценки и заключения относно законосъобразността на строежите ѝ преди приключването на всички предвидени процедури. Това се посочва в позиция на компанията, изпратена до БТА.

„Призоваваме ситуацията да бъде разгледана в нейната цялост, като внимателно бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни“, е посечено в съобщението.

„Окончателната съдебна преценка относно законосъобразността, както и установяването на евентуална вина, когато такава е предметна съдебно производство, принадлежат на компетентния съд след разглеждане на всички доказателства и позициите на страните“, отбелязват от компанията.

От корпорацията посочват, че действат изцяло в рамките на закона, а интересите на инвеститорите и собствениците се защитават от екип от български юристи и адвокати чрез всички предвидени в законодателството правни механизми.

„Административният съд - Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до „Форест клуб“ Освен това при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на „Енерго Про“ и ВИК – Варна, е отбелязано още в съобщението.

БТА припомня,че Административният съд във Варна образува дело по жалба на „Форест Клуб Варна“ ООД и „Ларис Вега Пропъртис“ ЕООД срещу заповед на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за премахването на строеж на трафопост в местността Баба Алино. Според вносителите на жалбата разпореждането на РДНСК е незаконосъобразно. Твърдението на двете дружества е, че съоръжението не е завършено и не функционира.

Междувременно Административният съд се произнесе по две нови дела, образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД, срещу две заповеди на кмета на Варна за премахване на незаконни строежи в Баба Алино.