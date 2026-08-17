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Корпорация КУБ призова политическите партии да се въздържат от оценки за строежите в Баба Алино преди приключването на процедурите

Камелия Цветанова
Корпорация КУБ призова политическите партии да се въздържат от оценки за строежите в Баба Алино преди приключването на процедурите
Корпорация КУБ призова политическите партии да се въздържат от оценки за строежите в Баба Алино преди приключването на процедурите
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева, архив
София,  
17.08.2026 15:50
 (БТА)

Корпорация КУБ, която е инвеститор в строежите в местността Баба Алино край Варна, призова политическите партии да се въздържат от категорични оценки и заключения относно законосъобразността на строежите ѝ  преди приключването на всички предвидени процедури. Това се посочва в позиция на компанията, изпратена до БТА.

„Призоваваме ситуацията да бъде разгледана в нейната цялост, като внимателно бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни“, е посечено в съобщението.

„Окончателната съдебна преценка относно законосъобразността, както и установяването на евентуална вина, когато такава е предметна съдебно производство, принадлежат на компетентния съд след разглеждане на всички доказателства и позициите на страните“, отбелязват от компанията.

От корпорацията посочват,  че действат изцяло в рамките на закона, а интересите на инвеститорите и собствениците се защитават от екип от български юристи и адвокати чрез всички предвидени в законодателството правни механизми.

„Административният съд - Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до „Форест клуб“  Освен това при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на „Енерго Про“ и ВИК – Варна, е отбелязано още в съобщението. 

 БТА припомня,че Административният съд във Варна образува дело по жалба на „Форест Клуб Варна“ ООД и „Ларис Вега Пропъртис“ ЕООД срещу заповед на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за премахването на строеж на трафопост в местността Баба Алино. Според вносителите на жалбата разпореждането на РДНСК е незаконосъобразно. Твърдението на двете дружества е, че съоръжението не е завършено и не функционира.

Междувременно Административният съд се произнесе по две нови дела, образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД, срещу две заповеди на кмета на Варна за премахване на незаконни строежи в Баба Алино. 

/БП/

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