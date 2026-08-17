Три села в община Мадан ще бъдат свързани с централна водоснабдителна система

Цялостна водоснабдителна система ще бъде изградена за три села в община Мадан, съобщиха от общинската администрация. Към момента населените места Равнища, Лещак и Леска нямат централна водоснабдителна инфраструктура.

Проектът е разделен на четири етапа, като по един от тях строителните дейности вече са започнали, а за останалите продължават процедурите по възлагане.

Първият етап предвижда подмяна на довеждащ водопровод от главния водопровод Пловдивци – Мадан до резервоара за питейни нужди в село Средногорци. Ще бъде изградена и междинна помпена станция, както и нов напорен водопровод за връзка със село Равнища.

При втория етап се предвиждат помпена станция и около 3,5 км напорен водопровод между Средногорци и Равнища. Планирано е изграждането на нов резервоар с вместимост 200 куб. м и обслужващ път до него. Водопроводът ще премине под второкласния път II-86 чрез безизкопна технология.

Строителството вече е започнало по третия етап, който обхваща вътрешната водопроводна мрежа на Равнища. Ще бъдат направени нови сградни водопроводни отклонения и пожарни хидранти. Предвидени са още напорен водопровод към Лещак и междинна помпена станция. След приключване на дейностите засегнатите пътни настилки ще бъдат възстановени.

Последният етап е свързан с водоснабдяването на Лещак и Леска. Предвижда се изграждането на нов напорен водопровод и двукамерен резервоар с вместимост 500 куб. м над Лещак. За електрозахранването на съоръжението е планирана автономна фотоволтаична система.

След изпълнението на четирите етапа трябва да бъде осигурено надеждно централно водоснабдяване за жителите на Равнища, Лещак и Леска, посочиха от Община Мадан.

След изпълнението на четирите етапа трите села трябва да бъдат свързани в цялостна система за централно водоснабдяване.