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Индия арестува 200 членове на пакистанска терористична мрежа и предотврати потенциални подривни атаки, съобщи индийският вътрешен министър

Елена Инджева
Индия арестува 200 членове на пакистанска терористична мрежа и предотврати потенциални подривни атаки, съобщи индийският вътрешен министър
Индия арестува 200 членове на пакистанска терористична мрежа и предотврати потенциални подривни атаки, съобщи индийският вътрешен министър
Индийският вътрешен министър, вторият отляво. 10 ноември 2025 г. (AP/Manish Swarup)
Мумбай,  
17.08.2026 15:45
 (БТА)

Индийските служби за сигурност са арестували над 200 „членове на терористична мрежа“, свързани с Пакистан, като са предотвратили потенциални „подривни атаки“ в навечерието на Деня на независимостта на страната миналата седмица, съобщи министърът на вътрешните работи Амит Шах, цитиран от Ройтерс.

Това е една от най-мащабните подобни операции в Индия през последните години.

На 12 август, три дни преди Индия да отбележи 80 години от независимостта си от британското колониално управление, индийските власти проведоха операция в 14 щата срещу терористична групировка, която според Шах е подкрепяна от пакистанското разузнаване. 

Говорител на пакистанското външно министерство все още не е отговорил на запитване на Ройтерс за коментар. 

Пакистан неведнъж е отхвърлял обвиненията, че подкрепя въоръжени групировки, свързвани с нападения в Индия.

„Правителството на Моди унищожи подкрепяната от пакистанското разузнаване терористична мрежа „Шахзад Бхати“ преди Деня на независимостта и осуети плановете ѝ за дестабилизиращи атаки, като арестува над 200 нейни членове“, написа Шах в публикация в Екс.

По думите му службите са иззели пистолети, боеприпаси, гранати с маркировка на пакистански заводи за производство на оръжия и самоделни бомби.

Индия и Пакистан взаимно се обвиняват, че подкрепят и подпомагат терористични групировки на територията на другата страна.

Двете ядрени държави влязоха в четиридневен военен конфликт миналата година, след като Индия обвини свързани с Пакистан нападатели за убийството на 26 души в туристически обект в индийската част на Кашмир.

/ЛМ/

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