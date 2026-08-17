Номиналните заплати в Швейцария се очаква да нараснат средно с 1,2 на сто през следващата година, отчита проучване

Компаниите от частния сектор в Швейцария очакват номиналните заплати да се повишат средно с 1,2 на сто през следващата година, показват резултатите от проучване на швейцарския икономически институт Ка О Еф (KOF), проведено през юли.

Очакваният ръст е по-слаб спрямо прогнозите на бизнеса отпреди година. Ако обаче инфлацията се развие според прогнозата на Ка О Еф, реалните възнаграждения може да се увеличат с темп, който е сравнително висок спрямо средните стойности през последното десетилетие.

Анкетираните компании очакват средно увеличение на заплатите с 1,2 на сто през следващите 12 месеца, което е с 1,3 процентни пункта по-малко спрямо очакванията им година по-рано. Така прогнозите за номиналния ръст на възнагражденията продължават тенденцията към понижение, наблюдавана от началото на проучването през 2022 г.

Очакванията в момента са концентрирани около увеличение с 1 на сто, като половината от компаниите прогнозират ръст между 0,6 и 1,4 на сто. Делът на предприятията, които очакват увеличение от 2 на сто или повече, е намалял значително спрямо година по-рано.

Спадът в очакванията за ръста на заплатите вероятно се дължи основно на две тенденции. От една страна, ситуацията на швейцарския пазар на труда постепенно се влошава от 2023 г. - сезонно коригираното равнище на безработица леко се е повишило, недостигът на квалифицирани работници допълнително е намалял, а през 2025 г. заетостта е нараснала само слабо. От друга страна, инфлацията на потребителските цени отново се е понижила през миналата година и на моменти е била близо до нулата. Макар оттогава инфлацията леко да се е повишила заради войната в Иран, натискът за увеличение на заплатите с цел компенсиране на поскъпването е по-слаб.

Реалните заплати може да нараснат над средното през 2027 г.

Ръстът на реалните заплати - увеличението на възнагражденията след отчитане на инфлацията, е от ключово значение за покупателната способност на работещите, посочва икономическият институт.

Анкетираните компании са посочили и каква инфлация очакват през следващите 12 месеца. Както и при предишните проучвания, те прогнозират по-висока инфлация. Швейцарският икономически институт очаква инфлация от 0,5 на сто през следващите 12 месеца, докато фирмите прогнозират 1,1 на сто.

Според бизнеса увеличението на заплатите вероятно ще бъде достатъчно само за компенсиране на поскъпването, което означава, че реалните възнаграждения практически няма да се променят.

Ако обаче последната прогноза на базирания в Цюрих мозъчен тръст се окаже точна, очакваният номинален ръст на заплатите от 1,2 на сто би довел до реално увеличение на трудовите възнаграждения от около 0,7 на сто, което е добър растеж в исторически план.

Според швейцарския индекс на заплатите (Swiss Wage Index, измерващ как се променят заплатите в Швейцария във времето, изготвян от статистическата служба на страната) реалните възнаграждения са нараствали средно с 0,2 на сто годишно в периода 2014-2023 г.

Най-висок ръст на заплатите се очаква в сектор „Строителство“

Съществуват значителни различия между отделните сектори. Компаниите в сектора на търговията на дребно (0,8 на сто), търговията на едро (0,9 на сто), както и в промишлеността и финансовия сектор (по 1 на сто всеки) очакват сравнително слаб ръст на номиналните заплати.

Най-голям спад на годишна база във финансовия сектор се наблюдава при банките - от 1,4 до 0,8 на сто, както и в химическата и фармацевтичната промишленост - от 1,5 до 1 на сто. Тази тенденция вероятно отразява специфичните предизвикателства пред тези сектори.

Фармацевтичната промишленост е под натиск от правителството на САЩ да намали цените си, химическата индустрия усеща последиците от американските търговски мита за внос и поскъпването на енергията вследствие на войната в Иран, а в банковия сектор продължаващата консолидация на „Креди сюис“ (Credit Suisse) в Ю Би Ес (UBS Group) може да ограничи ръста на заплатите.

Строителният сектор обаче е изключение, тъй като е единственият, в който компаниите очакват по-висок ръст на заплатите както в номинално, така и в реално изражение спрямо година по-рано. Те вече прогнозират номинално увеличение от 2 на сто спрямо 1,6 на сто преди година.

Девет от десет (или 90 на сто) от строителните компании очакват заплатите да се увеличат с поне 1 на сто, докато във всички останали сектори поне една от десет компании смята, че заплатите изобщо няма да се повишат.

Една от причините за този оптимизъм може да е продължаващият недостиг на квалифицирани работници, в комбинация със силната натовареност на строителния сектор с поръчки.

Очакваният номинален ръст на заплатите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството от 1,4 на сто е над средното ниво. В сравнение с предишните проучвания обаче прогнозите и тук са се понижили значително. В средата на 2024 г. секторът все още е бил на първо място по очакван ръст на заплатите с прогноза от 2,6 на сто.

През юли институтът Ка О Еф е анкетирал около 8000 компании от частния сектор като част от редовното си тримесечно икономическо проучване. Около 3500 от тях са отговорили на въпроса за очакванията си за ръста на заплатите.