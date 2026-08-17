ЕС потвърди, че условията за отваряне на моста над река Ибър в северния косовски град Митровица са изпълнени, пише в. „Газета Експрес“

Говорител на Европейския съюз потвърди пред косовския вестник „Газета Експрес“, че условията за отваряне на моста над река Ибър в етнически разделения град Митровица в Северно Косово са изпълнени.

Новината идва, след като на 10 август мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР) започнаха поетапно предаване на контрола върху моста над река Ибър на косовската полиция.

Централният мост над река Ибър разделя населената предимно с албанци Южна Митровица от населената предимно с етнически сърби Северна Митровица и е ключов обект, свързан със сигурността в Северно Косово. Към момента той е отворен за пешеходци, но е затворен за движение на превозни средства от 27 години и многократно е ставал място на сблъсъци между представители на двете общности.

Според информация на вестника от снощи говорителят на ЕС е припомнил пред „Газета Експрес“, че в доклада за Косово за 2025 г. се посочва, че мостът трябва да бъде отворен след провеждане на консултации с „партньори по сигурността“.

Според ЕС това условие е било изпълнено, след като НАТО са съобщили за постепенното предаване на контрола на моста от КейФОР на косовската полиция.

„Позицията на ЕС по отношение на моста винаги е била ясна: след като приключи работата по моста „Аустерлиц“ в Митровица, както и допълнителните оценки и консултации, мостът трябва да бъде отворен. Можем да потвърдим, както вече беше споменато в годишния доклад от миналата година, че това наистина е така“, се казва в отговора, изпратен до „Газета Експрес“.

Миналата седмица от мироопазващите сили на НАТО в Косово съобщиха също, че са започнали „интеграция на състава на косовската полиция в архитектурата на сигурност на КейФОР при Дечанския манастир (манастира „Високи Дечани“ в Западно Косово)“, припомня още изданието.

След разпространената от в. „Газета Експрес“ информация, че условията за отварянето на моста над река Ибър са изпълнени, последваха политически реакции.

Кметът на Южна Митровица Фатон Пеци написа в публикация във Фейсбук, че критериите за отваряне на моста над река Ибър са били „изпълнени чрез постоянство пред лицето на всяко препятствие и натиск“ и отправи поздравления към цяло Косово за бъдещото отваряне на моста.

Бившият президент на Косово (2020-2026 г.) Вьоса Османи, която е родом от Митровица, също реагира след новината за изпълнените критерии за отварянето на моста.

„Отварянето на главния мост над река Ибър (за движение) и прехвърлянето на отговорността (за него) на косовската полиция са добре дошли развития, които допълнително спомагат за пълната интеграция на всяка част от територията на страната ни“, написа Османи.

Според нея освен че в продължение на повече от 27 години разделянето на Митровица е създавало несигурност и проблеми във върховенството на закона, то е давало и възможност за „етническо прочистване на албанците и узурпация на имотите им и в същото време алиби на Сърбия да продължи с хегемонистичните си мечти за разделяне на Косово“.

Османи написа, че свободното движение по моста ще обедини хората и въпреки значителните забавяния ще спомогне за повишаване на нивото на сигурност и устойчив мир в Косово.