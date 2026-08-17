„Нестле“ е изправена пред риск да загуби контрола върху бизнеса си в Русия

Швейцарският хранителен концерн „Нестле“ (Nestlé) може да загуби контрола върху бизнеса си в Русия, след като руска компания е поискала от президента Владимир Путин пет местни дружества на групата да бъдат поставени под временно управление, съобщи руският в. „Комерсант“, цитиран от австрийската агенция АПА.

Руската компания „Кей Ес Логистика“ (KS Logistika) е отправила искането с аргумента, че „Нестле“ не разширява производствените си мощности в страната и вече не изнася произведени в Русия стоки. Според „Комерсант“ поставянето на дружествата под временно управление може да бъде първа стъпка към последваща промяна на собствеността.

Очаква се руското правителство да разгледа искането до края на годината.

Информацията оказа натиск върху акциите на „Нестле“ в днешната търговия. Книжата поевтиняха с 1,6 на сто до 79,70 швейцарски франка и се наредиха сред най-слабо представящите се компании в швейцарския индекс SMI.

От „Нестле“ заявиха пред швейцарска новинарска агенция, че досега руските държавни органи не са се свързвали с компанията по въпроса. Фабриките и офисите на групата продължават да работят, а концернът изпълнява задълженията си. На този етап компанията не обсъжда изтегляне от руския пазар.

Русия формира около 2 на сто от общите приходи на „Нестле“. Компанията разполага с шест производствени обекта в страната, където произвежда кафе, сладкарски изделия, бебешки храни и храни за домашни любимци.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. „Нестле“ реши да не прекратява изцяло дейността си в Русия. Компанията обоснова решението с желанието си като производител на храни да продължи доставките на основни хранителни продукти за населението. На руския пазар останаха и други западни производители на потребителски стоки, сред които „Бари Калебо“ (Barry Callebaut), „Л’Ореал“ (L’Oréal) и „Байерсдорф“ (Beiersdorf).

През последните години Москва въведе редица механизми, позволяващи на държавата да поема контрол върху активи на чуждестранни компании. Анализаторите на американската банка „Джей Пи Морган“ (JPMorgan) вече определят загубата на руския бизнес на „Нестле“ като възможен сценарий.

Според техните изчисления, ако концернът бъде принуден да продаде активите си и получи минимални приходи от сделката, печалбата му на акция (EPS) може да намалее с около 3 до 4 на сто. Анализаторите очакват развитието на ситуацията да засили и натиска върху „Нестле“ да напусне изцяло Русия.

Подобен сценарий вече се разигра с други големи западни компании. Френският хранителен концерн „Данон“ (Danone) загуби контрола върху руския си бизнес през 2023 г., след като активите му бяха поставени под временно държавно управление. През 2024 г. компанията продаде бизнеса си за около 180 млн. евро, като общата загуба от изтеглянето достигна 1,2 млрд. евро.

Руският бизнес на датския пивоварен концерн „Карлсберг“ (Carlsberg) също беше поставен под временно държавно управление през 2023 г. Компанията приключи изтеглянето си в края на 2024 г. чрез продажба на местното ръководство за 320 млн. долара.

Нидерландската „Хайнекен“ (Heineken) от своя страна продаде руското си подразделение за символичната цена от едно евро и отчете загуба от около 300 млн. евро.