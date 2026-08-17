Подробно търсене

„Нестле“ е изправена пред риск да загуби контрола върху бизнеса си в Русия

Бойчо Попов
„Нестле“ е изправена пред риск да загуби контрола върху бизнеса си в Русия
„Нестле“ е изправена пред риск да загуби контрола върху бизнеса си в Русия
Снимка: Laurent Gillieron/Keystone via AP, архив
Женева,  
17.08.2026 15:43
 (БТА)

Швейцарският хранителен концерн „Нестле“ (Nestlé) може да загуби контрола върху бизнеса си в Русия, след като руска компания е поискала от президента Владимир Путин пет местни дружества на групата да бъдат поставени под временно управление, съобщи руският в. „Комерсант“, цитиран от австрийската агенция АПА.

Руската компания „Кей Ес Логистика“ (KS Logistika) е отправила искането с аргумента, че „Нестле“ не разширява производствените си мощности в страната и вече не изнася произведени в Русия стоки. Според „Комерсант“ поставянето на дружествата под временно управление може да бъде първа стъпка към последваща промяна на собствеността.

Очаква се руското правителство да разгледа искането до края на годината.

Информацията оказа натиск върху акциите на „Нестле“ в днешната търговия. Книжата поевтиняха с 1,6 на сто до 79,70 швейцарски франка и се наредиха сред най-слабо представящите се компании в швейцарския индекс SMI.

От „Нестле“ заявиха пред швейцарска новинарска агенция, че досега руските държавни органи не са се свързвали с компанията по въпроса. Фабриките и офисите на групата продължават да работят, а концернът изпълнява задълженията си. На този етап компанията не обсъжда изтегляне от руския пазар.

Русия формира около 2 на сто от общите приходи на „Нестле“. Компанията разполага с шест производствени обекта в страната, където произвежда кафе, сладкарски изделия, бебешки храни и храни за домашни любимци.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. „Нестле“ реши да не прекратява изцяло дейността си в Русия. Компанията обоснова решението с желанието си като производител на храни да продължи доставките на основни хранителни продукти за населението. На руския пазар останаха и други западни производители на потребителски стоки, сред които „Бари Калебо“ (Barry Callebaut), „Л’Ореал“ (L’Oréal) и „Байерсдорф“ (Beiersdorf).

През последните години Москва въведе редица механизми, позволяващи на държавата да поема контрол върху активи на чуждестранни компании. Анализаторите на американската банка „Джей Пи Морган“ (JPMorgan) вече определят загубата на руския бизнес на „Нестле“ като възможен сценарий.

Според техните изчисления, ако концернът бъде принуден да продаде активите си и получи минимални приходи от сделката, печалбата му на акция (EPS) може да намалее с около 3 до 4 на сто. Анализаторите очакват развитието на ситуацията да засили и натиска върху „Нестле“ да напусне изцяло Русия.

Подобен сценарий вече се разигра с други големи западни компании. Френският хранителен концерн „Данон“ (Danone) загуби контрола върху руския си бизнес през 2023 г., след като активите му бяха поставени под временно държавно управление. През 2024 г. компанията продаде бизнеса си за около 180 млн. евро, като общата загуба от изтеглянето достигна 1,2 млрд. евро.

Руският бизнес на датския пивоварен концерн „Карлсберг“ (Carlsberg) също беше поставен под временно държавно управление през 2023 г. Компанията приключи изтеглянето си в края на 2024 г. чрез продажба на местното ръководство за 320 млн. долара.

Нидерландската „Хайнекен“ (Heineken) от своя страна продаде руското си подразделение за символичната цена от едно евро и отчете загуба от около 300 млн. евро.

/БП/

Свързани новини

20.07.2026 06:30

Сезонът на корпоративните отчети ще бъде тест за акциите, свързани с изкуствения интелект

Световните фондови пазари навлизат в една от най-важните седмици от сезона на корпоративните отчети, когато резултатите на технологичните компании трябва да покажат дали огромните инвестиции в изкуствен интелект започват да се превръщат в устойчив
20.05.2026 14:53

„Нестле“ и „Данон“ отново са обект на критики заради забавено изтегляне на замърсените адаптирани бебешки млека

Швейцарският хранителен концерн „Нестле“ (Nestlé) и френската компания за млечни продукти „Данон“ (Danone) се сблъскаха отново с критики заради начина, по който са реагирали по случая със замърсените бебешки млека, след като вчерашни публикации във
19.02.2026 11:47

„Нестле“ отчете спад на печалбата и обяви преструктуриране

Свиващите се приходи и по-високите цени на суровините предизвикаха спад на нетната печалба на швейцарския хранителен концерн „Нестле“ (Nestlé) през 2025 г., съобщи Ройтерс. Компанията е реализирала нетна печалба от 9 млрд. швейцарски франка (около
04.02.2026 11:54

„Нестле“ разширява обхвата на изтеглянето на адаптирано бебешко мляко, включвайки нова партида „Гигоз“

„Нестле“ (Nestle) разшири обхвата на изтеглянето на адаптирано мляко за кърмачета, включвайки нова партида на марката „Гигоз“ (Guigoz), след като Франция намали допустимия праг на наличие на токсина цереулид, съобщи швейцарската група днес, цитирана
06.01.2026 12:41

„Нестле“ изтегля партиди адаптирано бебешко мляко в редица страни заради опасения за безопасност, в България е обявено доброволно изтегляне на продукти NAN

„Нестле“ (Nestle) изтегля от пазара конкретни партиди от своите адаптирани млека за кърмачета SMA, BEBA и NAN в страни в цяла Европа поради потенциалното наличие на цереулид - токсин, който може да доведе до гадене, повръщане и коремни спазми,
16.10.2025 09:54

"Нестле" планира да съкрати 16 000 работни места през идните две години в рамките на кампания за намаляване на разходите

Гигантът в хранително-вкусовата промишленост "Нестле" (Nestle) обяви, че планира да съкрати около 16 000 работни места в световен мащаб през следващите две години в рамките на кампания за намаляване на разходите, информира ДПА. Съкращенията ще

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:19 на 17.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация