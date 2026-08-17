С водосвет беше открита ремонтираната нова база на Детското отделение в МБАЛ – Шумен

С водосвет, отслужен от архиерейския наместник на Шуменската духовна околия отец Димитър, беше открита ремонтираната нова база на Детското отделение в Хирургическия блок на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен.

Присъстваха кметът на община Шумен Христо Христов, председателят на Общинския съвет в Шумен Ася Аспарухова, заместник-кметът по социална политика и здравеопазване на община Шумен Светослава Хайнова, заместник областният управител на Шумен Севгин Хълми, дарители, общински съветници, лекари, медицински сестри и граждани.

Изпълнителният директор на „МБАЛ-Шумен“ АД д-р Димитър Костов каза пред присъстващите, че детското отделение в болницата е много добре окомплектовано. Той посочи, че за година през отделението преминават около 2000 пациенти.

„Във време, когато се закриват детски отделения в различни райони на страната, аз съм горд, че нашето Детско отделение е много добре окомплектовано и много добре работещо, с петима лекари, специалисти по детски болести, четирима лекари специализанти, десет медицински специалисти по здравни грижи, помощен персонал. Това е гордост за града и за нас“, добави д-р Костов. Той благодари на общините и дарителите, които са подпомогнали финансово ремонта, за да се осъществи пребазирането на отделението.

Като причина за пребазирането Костов посочи лошото състояние на старата сграда. „Укрепихме сградата, но предстоят още ремонтни дейности“, посочи той. Друг аргумент за нова база, по думите на директора, е необходимата непрекъсната връзка със Спешното отделение, Отделението по образна диагностика, Клиничната лаборатория, за да се спести разхождането на родители и деца.

В този ден, ние шуменци имаме пълното право да се радваме и да празнуваме, защото заедно постигнахме нещо, от което нашите деца се нуждаят – съвременни условия и медицинска среда, в които децата да Шумен да се лекуват, каза кметът на Шумен проф. Христов. Той изтъкна съвместните действия на ръководството на болницата, местната власт и представителите на бизнеса, които са довели до ремонтирането и предислоцирането на Детското отделение на болницата.

Ръководителят на Детското отделение д-р Галин Чобанов каза, че отделението е стратегическо за Шуменска област. „Обслужваме цялата област и съседните общини, както и Варна, Силистра, Разград, Търговище. Натовареността е огромна, справили сме се. Ще направим всичко възможно да продължим в същия дух да затвърдим показателите, които сме постигнали – и като медицински показатели, и като икономически“, добави Чобанов.

Както БТА съобщи на 28 юли 2025 г., започна ремонтът на четвъртия етаж на шуменската болница, определен за пребазиране на Детското отделение. С одобрената фирма беше сключен договор на стойност над 756 000 лв. с ДДС.

Напълно са реновирани и обновени над 65 помещения – 24 самостоятелни болнични стаи с 42 легла, със санитарен възел и баня, кабинети, млечни кухни, двете манипулационни в източното и западното крило на Детското отделение, посочиха от МБАЛ – Шумен на 13 август тази година.