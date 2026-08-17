Доскорошният треньор на Лудогорец Микаел Старе: "Не беше драматична раздялата с клуба, но в този регион на света е сложно"

Микаел Старе бе помощник-треньор на Пер-Матиас Хьогмо в Лудогорец, но след уволнението на норвежеца в края на миналия сезон, именно той пое първия отбор и води почти цялата предсезонна подготовка на "орлите". Старе обаче нормално си тръгна след назначението на германеца Томас Райс, който доведе собствен екип.

"Не е драматична раздялата, отидох там с Хьогмо и беше забавно и вълнуващо предизвикателство", коментира Старе пред Fotbollskanalen.

"Останах първия месец, нямаше проблеми в отношения с клуба или треньора. В амбициите ми обаче не се вписва това да съм помощник. Когато прекратяваш договора си, винаги трябва да стигнеш до съгласие. Винаги е сложно, когато сме в тези региони на света. Не беше лесно, но постигнахме споразумение и беше добре и за двете страни", каза той за раздялата си с българския отбор.

"Водехме отбора по време на предсезонната подготовка. След това имаше сложни неща - тези, които се уреждат в договорите. Много неща се случиха за кратко време и това изигра роля. Може да се каже, че беше малко объркано", казва още той.

"Сега съм свободен, нямам отбор. Но нямам нужда от почивка, ще се стремя да започна работа възможно най-скоро, без да насилвам нещата. За мен беше страхотно да работя с Хьогмо и Кристофер (б. а. Аугустсон) - двама страхотни треньори и лидери", казва още бившият треньор на АИК и Гьотеборг.