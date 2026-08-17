Дуплантис за конкуренцията на Каралис: "Това е чудесно за нашия спорт"

Двукратният олимпийски шампион и световен рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис отдаде заслугата за напредъка си на конкуренцията на гърка Емануил Каралис.

„Каралис в момента демонстрира наистина невероятни скокове и наистина ме тласка напред. Това е чудесно за нашия спорт: трябва да давам най-доброто от себе си всеки път, когато той се състезава редом с мен. Радвам се, че успях да направя това и да стигна отново до върха. Но мисля, че силните му резултати са плюс за всички“, цитира Дуплантис Suspilne Sport.

Дуплантис заслужи четвърта поредна европейска титла на овчарски скок с рекорд на шампионатите от 6.15 метра на първенството в Бирмингам, а Емануил Каралис от Гърция остава втори с 6.00 метра.