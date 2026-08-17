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Колеги и приятели почетоха паметта на актрисата Хейдън Панетиер

Михаил Евлогиев
Колеги и приятели почетоха паметта на актрисата Хейдън Панетиер
Колеги и приятели почетоха паметта на актрисата Хейдън Панетиер
Актрисата Хейдън Панетиер. Снимка: АП/Evan Agostini/Invision/AP
Лос Анджелис,  
17.08.2026 16:03
 (БТА)

Актьори и други известни личности почетоха паметта на Хейдън Панетиер, която почина в неделя на 36-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Панетиер придоби популярност с ролята си в телевизионния сериал „Герои“, а по-късно постигна успех и като певица с музикалната драма „Нашвил“.

Сред знаменитостите, които изразиха скръбта си в понеделник, бяха актрисите Вайола Дейвис, Мелиса Барера и Бетани Джой Ленц, както и подкастърът Джей Шети.

„Какъв невероятен талант беше ти... толкова надарена“, написа Дейвис в Инстаграм. Тя си спомни за съвместната им работа и описа Панетиер като „мъдра душа с толкова дълбоко сърце“.

Дейвис допълни, че е виждала в актрисата човек, който „се възражда от пепелта“.

Мелиса Барера също изрази мъката си, породена от тази новина. „Не мога да повярвам. Нашето приятелство едва беше започнало и бях дълбоко трогната от разговора, който имахме по-рано тази година“, написа тя.

Панетиер започва актьорската си кариера като дете и постепенно се утвърждава в телевизията и киното. Освен с „Герои“ и „Нашвил“ тя е позната и с участието си във филмите от поредицата „Писък“, включително „Писък 6“ през 2023 г., с който се завърна към актьорската работа след няколкогодишно отсъствие, припомня Асошиейтед прес.

Ролята в сериала „Герои“ донесе на Хейдън Панетиер три награди „Изборът на тийнейджърите“.

Актрисата има и номинация за „Грами“ за детски албум с рецитации, записан няколко години след излизането на анимационния филм „Животът на буболечките“ (1998).

Панетиер открито е говорила през годините за личните си трудности, включително за проблеми с алкохола и следродилна депресия.

/ВБ/

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