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Израелският премиер Нетаняху каза, че е имал "най-добрия разговор" и "отлична" среща с американския президент Тръмп

Иво Тасев
Израелският премиер Нетаняху каза, че е имал "най-добрия разговор" и "отлична" среща с американския президент Тръмп
Израелският премиер Нетаняху каза, че е имал "най-добрия разговор" и "отлична" среща с американския президент Тръмп
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху (вторият от ляво надясно) на поклонението пред тленнните останки на американския сенатор Линдзи Греъм във Вашингтон днес, 28 юли 2026 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
28.07.2026 22:49
 (БТА)
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Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху каза днес, че е имал "отлична" среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предаде Франс прес. Това бе първият им разговор очи в очи от началото на войната им срещу Иран на 28 февруари тази година, посочи агенцията.

"Току-що приключих една отлична среща с президента Тръмп", заяви Нетаняху във видеообръщение, допълвайки, че е била коментирана "общата им цел: гарантирането, че Иран не притежава ядрени оръжия".

"Това бе един от най-добрите разговори, които някога съм имал с президента на Съединените щати, нашия приятел Доналд Тръмп", посочи Нетаняху.

 

 

 

/ИТ/

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