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Известен радиоводещ и инфлуенсърка, критикуващи военната хунта в Мали, бяха осъдени на по 10 затвор

Николай Джамбазов
Известен радиоводещ и инфлуенсърка, критикуващи военната хунта в Мали, бяха осъдени на по 10 затвор
Известен радиоводещ и инфлуенсърка, критикуващи военната хунта в Мали, бяха осъдени на по 10 затвор
Изображение: БТА
Бамако,  
17.08.2026 16:09
 (БТА)

Известният радиоводещ Мохамед Юсуф Батили с прякор Рас Бат и инфлуенсърката Рокия Думбия, критици на военната хунта в Мали, които са в арест от няколко години, бяха осъдени от апелативния съд в малийската столица Бамако на по 10 години лишаване от свобода, от които първите три условно, съобщи кореспондент на Франс прес.

Телевизионният и радиоводещ Рас Бат е известна личност в малийското гражданско общество. Той беше съден заедно с Рокия Думбия, популярна инфлуенсърка в социалните мрежи и активистка срещу поскъпването на живота.

Рас Бат е също син на Мохамед Али Батили, бивш министър на държавните имоти, земеделските въпроси и активите. Радиоводещият е говорител на гражданската организация "Колектив за защита на републиката".

Делото, водено срещу тях, е по обвинения за създаване на "престъпна група" и "накърняване на авторитета на държавата чрез информационните и комуникационни технологии" след излъчване на предаване на Рас Бат, в което се обсъждат скока на цените и икономическите трудности, пред които се изправят гражданите на Мали.

По време на съдебния процес съдът искаше да покаже, че радио водещият е поканил два пъти инфлуенсърката в свои предавания, като с това съдебните власти се стремяха да докажат, че двамата са съучастници в престъплението. Съдът представи и кореспонденцията им в приложението "Уотсап".

Адвокатите на Рас Бат отхвърлиха обвиненията.

От идването ѝ на власт, военната хунта в Мали наложи строги ограничения на основните граждански свободи в страната, като репресира опозицията и инакомислещите чрез принудителни мерки, съдебни дела и разпускане на политически партии.

Военната хунта начело с генерал Асими Гойта не изпълни обещанията си да предаде властта на цивилно правителство най-късно до март 2024 г.

От 2012 г. сигурността в Мали е крайно нестабилна, а ситуацията се влошава от проявите на насилие на джихадистки групировки, свързани с "Ал Каида" и "Ислямска държава", както и с други престъпни групи на етнически общности и организации, борещи се за независимост.

/ЛМ/

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