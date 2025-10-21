Кремонезе и Удинезе завършиха наравно в последната среща от седмия кръг на Серия А

Подробно търсене

Мирослав Димитров
AlbertoMariani/Lapresse via AP
Рим,  
21.10.2025 07:28
 (БТА)

Кремонезе и Удинезе завършиха 1:1 в последна среща от 7-ия кръг на Серия "А".  

Домакините от Кремонезе откриха резултата с попадение на Филипо Терачано с глава в 4-тата минута, но Удинезе изравни с попадение на Николо Дзаниоло в 51-та минута. 

Кремонезе повече може да съжалява за пропуснатата победа, след като на два пъти гредите спасиха вратата на гостите от Удине. 

В класирането Кремонезе е 10-и с 10 точки, докато Удинезе е 11-и с 9 точки. 

Първенство на Италия по футбол, срещи от седмия кръг в Серия А: 

Кремонезе - Удинезе - 1:1 

от неделя:
Милан - Фиорентина  - 2:1 
Аталанта - Лацио        - 0:0 
Комо - Ювентус          - 2:0    
Каляри - Болоня         - 0:2 
Дженоа - Парма          - 0:0  

от събота: 
Рома - Интер                - 0:1 
Лече - Сасуоло            - 0:0 
Пиза - Верона              - 0:0 
Торино - Наполи         - 1:0  

Милан води в класирането с 16 точки пред Интер, Наполи и Рома по 15. Следват Болоня с 13, Комо и Ювентус с по 12, Аталанта с 11 и други.

/МД/

Към 08:42 на 21.10.2025 Новините от днес

