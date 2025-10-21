Кремонезе и Удинезе завършиха наравно в последната среща от седмия кръг на Серия А

site.btaКремонезе и Удинезе завършиха наравно в последната среща от седмия кръг на Серия А
Кремонезе и Удинезе завършиха 1:1 в последна среща от 7-ия кръг на Серия "А".
Домакините от Кремонезе откриха резултата с попадение на Филипо Терачано с глава в 4-тата минута, но Удинезе изравни с попадение на Николо Дзаниоло в 51-та минута.
Кремонезе повече може да съжалява за пропуснатата победа, след като на два пъти гредите спасиха вратата на гостите от Удине.
В класирането Кремонезе е 10-и с 10 точки, докато Удинезе е 11-и с 9 точки.
Първенство на Италия по футбол, срещи от седмия кръг в Серия А:
Кремонезе - Удинезе - 1:1
от неделя:
Милан - Фиорентина - 2:1
Аталанта - Лацио - 0:0
Комо - Ювентус - 2:0
Каляри - Болоня - 0:2
Дженоа - Парма - 0:0
от събота:
Рома - Интер - 0:1
Лече - Сасуоло - 0:0
Пиза - Верона - 0:0
Торино - Наполи - 1:0
Милан води в класирането с 16 точки пред Интер, Наполи и Рома по 15. Следват Болоня с 13, Комо и Ювентус с по 12, Аталанта с 11 и други.
/МД/
