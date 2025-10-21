Кремонезе и Удинезе завършиха наравно в последната среща от седмия кръг на Серия А

Кремонезе и Удинезе завършиха 1:1 в последна среща от 7-ия кръг на Серия "А".

Домакините от Кремонезе откриха резултата с попадение на Филипо Терачано с глава в 4-тата минута, но Удинезе изравни с попадение на Николо Дзаниоло в 51-та минута.

Кремонезе повече може да съжалява за пропуснатата победа, след като на два пъти гредите спасиха вратата на гостите от Удине.

В класирането Кремонезе е 10-и с 10 точки, докато Удинезе е 11-и с 9 точки.

Първенство на Италия по футбол, срещи от седмия кръг в Серия А:

Кремонезе - Удинезе - 1:1

от неделя:

Милан - Фиорентина - 2:1

Аталанта - Лацио - 0:0

Комо - Ювентус - 2:0

Каляри - Болоня - 0:2

Дженоа - Парма - 0:0

от събота:

Рома - Интер - 0:1

Лече - Сасуоло - 0:0

Пиза - Верона - 0:0

Торино - Наполи - 1:0

Милан води в класирането с 16 точки пред Интер, Наполи и Рома по 15. Следват Болоня с 13, Комо и Ювентус с по 12, Аталанта с 11 и други.