СПА: Саудитска Арабия и САЩ обсъдиха сътрудничеството в сферата на ИИ, науката и технологиите

Денис Киров
Снимка: СПА
Вашингтон,  
22.10.2025 16:27
 (БТА)

Министърът на комуникациите и информационните технологии инж. Абдула бин Амер ас Саваха се срещна в Белия дом с директора на Службата за наука и технологична политика на Белия дом Майкъл Крациос, в присъствието на посланика на Саудитска Арабия в Съединените щати принцеса Рима бинт Бандар бин Султан, предаде саудитската новинарска агенция СПА.  

На срещата бяха обсъдени разработването на съвместни политики за иновации, подкрепата на науката и съвременните технологии и проучването на възможностите за ускоряване на иновациите в области, ориентирани към бъдещето.

На отделна среща Саваха разговаря със специалния съветник по изкуствен интелект (ИИ) и криптовалутите Дейвид Сакс. Дискусиите бяха фокусирани върху укрепването на стратегическото партньорство между Саудитска Арабия и САЩ в областта на ИИ, технологиите и иновациите, както и върху проучването на възможностите за ускоряване на иновационната екосистема и засилване на лидерството на двете страни в областта на напредналите технологии.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)

/ЛМ/

