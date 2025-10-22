Пловдивският митрополит Николай ще отслужи вечернята за Димитровден в едноименния храм в с. Паталеница

Пловдивският митрополит Николай ще отслужи вечернята за Димитровден в едноименния старинен храм в с. Паталеница, съобщиха от архиерейското наместничество в Пазарджик. По канон, в навечерието на празника се извършва вечерна служба.

През 2024 г., в деня на Св. Димитър, в средновековния храм Пловдивският митрополит Николай възглави архиерейската света литургия в съслужение с Доростолския митрополит Яков, Белоградчишкия епископ Поликарп, Смолянския епископ Висарион, архиерейския наместник в Пазарджик Боян Кочев и местни свещеници.

Храмът „Св. Димитър“ е съграден през Х–XI век, но в началото на османското нашествие е бил засипан с пръст. Разкопан е в средата на XIX век и в него се служи до 1956 г. Обявен е за паметник на културата с национално значение и е една от малкото добре запазени кръстокуполни базилики.

През 2024 г. храмът отново бе отворен за богослужения, съобщават от Пловдивската митрополия. Тогава владиката поведе шествието с чудотворната икона на Богородица „Златна ябълка“, която бе изнесена за поклонение от храма в пазарджишкото село.