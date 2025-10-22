Работни места за учител по математика, астрономия и физика, минен геолог, инженер и лекар са обявени в Бюрото по труда в Перник

Бюрото по труда в Перник обявява свободни работни места за специалисти с висше образование в сферата на образованието – учител по математика, астрономия и физика в село Ноевци, както и учител в група за целодневна организация на учебната дейност (ЦОУД). Това показва справка, изпратена до БТА.

Сред обявените работни места за висшисти има още позиции за лекар и фелдшер, инженер по минна техника, инженер маркшайдер, минен геолог и минен инженер.

Най-голям остава броят на предлаганите работни места за лица със средно и основно образование. За квалифицирани работници със средно образование се търсят завеждащ административна служба, машинен оператор на машини и съоръжения в металургията, електротехник-механик, електротехник в промишлено предприятие, машинен оператор, машинен оператор за фармацевтични продукти, техник по телекомуникации и други.

Търсят се и работници без специализирано образование – работник по строителна изолация и общ работник в Перник и София, както и за чистач-хигиенист.

Кандидатите за обявените позиции могат да получат повече информация на място в Дирекция "Бюро по труда" – Перник, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.