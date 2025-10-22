Дисциплинарната комисия отложи разглеждането на доклада на дежурния делегат на мача Черно море – Левски от 12-ия кръг за следващото заседание

Дисциплинарната комисия на БФС отложи разглеждането на доклада на делегата на срещата Черно море (Варна) - Левски за инцидентите след края на срещата за своето следващо заседание. Мачът, завършил 3:1 за гостите от София, беше белязан от провокации и жестове от футболисти към хората по трибуните. За да имат пълнаяснота какво точно се е случило, от БФС привикват футболисти и длъжностни лица на срещата.

Иначе седем клуба от Първа лига и четири от Втора бяха наказани по доклади за различни видове провинения. Най-сериозни са глобите за Лудогорец, Спартак (Варна) и Берое (Стара Загора).

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС от 22.10.2025 г.

12-ти кръг в efbet Лига:

Никола Илиянов Илиев ПФК Ботев (Пловдив) 1 300

Мартин Павлов Георгиев Славия (София) 1 300

Николас Пол Фонтейн Септември (София) 1 400

12-ти кръг в efbet Лига - Служебни лица

Ратко Достанич ПФК Славия (София) - 400

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

ДК задължава ФК Спартак (Варна) да възстанови щетите на стадион "Хювефарма Арена" гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК ЦСКА (София) с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК Черно море (Вн) - ПФК Левски за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от делегата, съд. набюдател и съд. бригада на срещата.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева.



12-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/

Валери Петров Йорданов Марек (Дупница) 1 200

Борислав Иванов Вакадинов Марек (Дупница) 1 200

Елисее Су Дунав (Русе) 1 150

Анастас Димитров Пемперски Етър (В. Търново) 1 125

Чавдар Желев Ивайлов Етър (В. Търново) 1 125

Георги Пламенов Стайков Черноморец (Бургас) 1 125

Александър Мирославов Бучков ЦСКА II (София) 1 125

12-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/ - Служебни лица

Иван Каменов Иванов Етър (В. Търново) - 100

Марин Ангелов Байчев Локомотив (ГО) - 100

Със забрана за изпълняване на функции

Светослав Милетов Георгиев Марек (Дупница) 1 500

Георги Проданов Чиликов Дунав (Русе) 1 1000

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване

За навлизане на публика на терена, на основание чл.37, ал.1, т.1, б. В, предложение 2 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Марек" гр. Дупница с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Янтра" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Янтра" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва аФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 500 лева.

10-ти кръг - U-17 - Със спиране от състезателни права

Мартин Петров Станчев ЦСКА (София) 1

Благой Благоев Полежански Локомотив (Пловдив) 1

Кевин Ерхан Шериф Пирин (Благоевград) 1

10-ти кръг - U-18 - Със спиране от състезателни права

Антонио Василев Кирилов Миньор (Перник) 3

Филип Искренов Пенчев Спартак (Варна) 1