Дисциплинарната комисия отложи разглеждането на доклада на дежурния делегат на мача Черно море – Левски от 12-ия кръг за следващото заседание

Снимка: Кореспондент на БТА във Варна Даниел Войков
София,  
22.10.2025 16:32
 (БТА)

Дисциплинарната комисия на БФС отложи разглеждането на доклада на делегата на срещата Черно море (Варна) - Левски за инцидентите след края на срещата за своето следващо заседание. Мачът, завършил 3:1 за гостите от София, беше белязан от провокации и жестове от футболисти към хората по трибуните. За да имат пълнаяснота какво точно се е случило, от БФС привикват футболисти и длъжностни лица на срещата.
Иначе седем клуба от Първа лига и четири от Втора бяха наказани по доклади за различни видове провинения. Най-сериозни са глобите за Лудогорец, Спартак (Варна) и Берое (Стара Загора).

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС от 22.10.2025 г.

12-ти кръг в efbet Лига:
Никола Илиянов Илиев      ПФК Ботев (Пловдив)   1     300
Мартин Павлов Георгиев    Славия (София)            1     300
Николас Пол Фонтейн       Септември (София)        1     400

12-ти кръг в efbet Лига - Служебни лица
Ратко Достанич           ПФК Славия (София)             -    400

    ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване
    За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
    За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
    За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
    ДК задължава ФК Спартак (Варна) да възстанови щетите на стадион "Хювефарма Арена" гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.
    За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 300 лева.
    За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
    За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК ЦСКА (София) с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
    ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК Черно море (Вн) - ПФК Левски за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от делегата, съд. набюдател и съд. бригада на срещата.
    За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
    За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева.


12-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/
Валери Петров Йорданов              Марек (Дупница)      1       200
Борислав Иванов Вакадинов         Марек (Дупница)      1       200
Елисее Су                                         Дунав (Русе)              1       150
Анастас Димитров Пемперски      Етър (В. Търново)      1       125
Чавдар Желев Ивайлов                  Етър (В. Търново)      1       125
Георги Пламенов Стайков             Черноморец (Бургас) 1       125
Александър Мирославов Бучков   ЦСКА II (София)         1       125

12-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/ - Служебни лица
Иван Каменов Иванов             Етър (В. Търново)   -       100
Марин Ангелов Байчев            Локомотив (ГО)      -       100

Със забрана за изпълняване на функции
Светослав Милетов Георгиев      Марек (Дупница)     1       500
Георги Проданов Чиликов         Дунав (Русе)        1      1000

    ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване
    За навлизане на публика на терена, на основание чл.37, ал.1, т.1, б. В, предложение 2 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Марек" гр. Дупница с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 1000 лева.
    За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 500 лева.
    За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Янтра" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 150 лева.
    За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Янтра" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 500 лева.
    За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 150 лева.
    За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 500 лева.
    За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва аФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 500 лева.

10-ти кръг - U-17 - Със спиране от състезателни права
Мартин Петров Станчев           ЦСКА (София)                  1
Благой Благоев Полежански       Локомотив (Пловдив)  1
Кевин Ерхан Шериф               Пирин (Благоевград)          1

10-ти кръг - U-18 - Със спиране от състезателни права
Антонио Василев Кирилов         Миньор (Перник)          3 
Филип Искренов Пенчев           Спартак (Варна)             1

/АВ/

