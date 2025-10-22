Владимир Путин наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили

Подробно търсене

Николай Велев
Илюстративна снимка: Руският президент Владимир Путин наблюдава военните учения "Център-2019" на полигон край Оренбург на 20 септември 2019 г. Източник: Алексей Николски, "Спутник", кремълски пул чрез АП
Москва,  
22.10.2025 16:32
 (БТА)
Президентът на Русия Владимир Путин днес наблюдава учение на руските стратегически ядрени сили, предаде Ройтерс. 

Маневрите включваха изстрелване на междуконтинентална балистична ракета с наземно базиране "Ярс" , изстрелване на балистична ракета от подводницата "Брянск" и изстрелване на няколко крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави, от стратегически бомбардировачи "Ту-95МС".

Русия редовно провежда учения на стратегическите си ядрени сили, за да ги изпробва и за да напомни на противниците си, че притежава най-големия ядрен арсенал в света в период на нарастващо напрежение между Изтока и Запада, коментира Ройтерс.

"По време на учението беше проверено равнището на подготовка на органите за управление на въоръжените сили и практическите умения на оперативния състав за организиране на управлението на подчинените войски", пише в прессъобщение на Кремъл. "Всички поставени задачи бяха изпълнени", се добавя в текста. 

По-рано този месец НАТО започна годишното си учение за ядрено възпиране "Стедфаст нун". В маневрите участват 60 самолета от военновъздушните сили на 13 страни. Домакини на "Стедфаст нун" са Нидерландия и Белгия. 

/ГГ/

20.10.2025 14:14

"Нойе Цюрхер цайтунг": Ядрена война в Европа не е толкова невъзможна, колкото повечето хора си мислят

От европейска гледна точка това беше много удобно. Украинците се сражават и умират, а европейците изпращат пари и оръжия. Така можеше да продължи дълго време. Но всяка война е динамична, а това важи с пълна сила за случващото се в Украйна, пише "Нойе Цюрхер цайтунг".Напоследък, обаче, конфликтът за първи път се разпростира на територията на НАТО и показва, че удобното разделение на зона на военни действия и мирна зона е фикция. Граждански и военни летища в Германия и Дания стават мишени на дронове с неизвестен произход. В Полша вече няма съмнение кой е отговорен за прелитанията: Русия. Няма съмнение и за намерението. Един дрон може да е случаен, но цял рояк е умишлен.
12.10.2025 15:43

Кремъл предупреди Запада за "драматичен момент" на ескалация на войната в Украйна

Кремъл заяви днес, че Русия е силно обезпокоена от изгледите САЩ да доставят крилати ракети "Томахок" на Украйна, предупреждавайки, че войната е достигнала до драматичен момент с ескалация на напрежението от всички страни, предаде
08.10.2025 15:44

Русия предприема стъпки за оттегляне от споразумението със САЩ за намаляване на запасите от подходящ за направата на ядрени оръжия плутоний

Руската Държавна дума (долната камара на руския парламент) одобри решението за оттегляне на страната от историческото споразумение със САЩ, целящо намаляване на огромните запаси на плутоний, който би могъл да бъде използван за направата на ядрено
29.09.2025 06:23

Кремъл заяви, че смята въпроса за ядрените арсенали на Великобритания и Франция за актуален

Диалогът за за бъдещето на договора за контрол на ядрените оръжия "Нов СТАРТ" трябва да бъде започнат от Москва и Вашингтон, но по-нататък неизбежно ще трябва да се реши и въпроса за ядрените арсенали на Лондон и Париж, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
17.09.2025 16:10

АП: Русия демонстрира конвенционална и ядрена военна мощ по време на учения, с които повишава напрежението с НАТО

Рояк руски дронове навлезе във въздушното пространство на Полша, чиито официални представители окачествиха това като умишлена провокация. НАТО отговори чрез укрепване на противовъздушната отбрана на пакта на неговия източен фланг.

Към 16:55 на 22.10.2025 Новините от днес

