Синдикалните федерации в Хърватия отхвърлиха призив на работодателите за замразяване на минималната работна заплата през 2026 г.

Хърватските синдикални федерации „Съюз на автономните синдикати на Хърватия“ (САСХ), „Независими хърватски синдикати“ (НХС), и „Асоциация на хърватските профсъюзи“ (АХП) ​​отхвърлиха днес предложението на Хърватската асоциация на работодателите (ХАР) за замразяване на минималната работна заплата през 2026 г., заявявайки, че няма основание за подобен ход, предаде ХИНА. От федерациите призоваха минималната работна заплата да е не по-малко от 1130 евро бруто, за да се защитят работниците с ниски доходи от бедност, допълва агенцията.

Президентът на САСХ Младен Новосел приветства обещанието на премиера Андрей Пленкович да не подкрепя искането на работодателите, обвинявайки ХАР, че показва „истинското си лице“ като лобистка група, ориентирана към печалба, а не като истински социален партньор. Новосел призова правителството да повиши целта си за минимална работна заплата до 2028 г. от 1250 на поне 1500 евро. Той заяви, че минималната работна заплата трябва да служи като базова защита за 150 000 най-нископлатени работници в страната и за още 350 000, които печелят само 23-30 евро над това ниво.

„С инфлация от 4,6 процента – вторият най-висок процент в еврозоната, и продължаващи покачвания на разходите за живот, настоящата минимална работна заплата в Хърватия от 970 евро бруто (750 евро нето) се равнява на изкуството на оцеляването“, каза той, цитиран от хърватската агенция.

Той отхвърли предупрежденията на работодателите, че по-висока минимална заплата ще доведе до загуба на работни места, отбелязвайки, че пазарът на труда остава компактен.

„Алчните работодатели, които искат да печелят като експлоатират работниците, трябва да търсят бизнес извън Хърватия“, каза Новосел.

Президентът на НХС Дражен Йович заяви, че един работник на минимална работна заплата в Загреб се прибира вкъщи със само 754 евро нето и че, коригирано с инфлация от 32 процента между 2021 и 2024 г., това е еквивалентно на реална стойност от около 570 евро.

„Това просто не е достатъчно, за да се живее“, подчерта той, цитиран от агенцията.

Президентът на АХП Саня Шпрем нарече предложението на ХАР за замразяване на минималната работна заплата абсурдно, казвайки, че то е насочено към тези, които вече са на ръба на оцеляването, докато никой не предлага замразяване на най-високите заплати, предаде ХИНА. Шпрем добави, че както работниците, така и пенсионерите са сред първите, които усещат последиците от инфлацията.

„Стойността на труда пада всеки ден, независимо дали човек работи в частния или публичния сектор“, каза Шпрем, поставяйки под въпрос как някой може да оправдае замразяването на най-ниските заплати за цяла година.