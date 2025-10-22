Одобрен е проект на Община Свищов за създаване на приобщаваща и недискриминационна образователна среда

Община Свищов има одобрение за нов проект „Комплексни програми за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията в община Свищов“ на стойност от 735 879,48 лева, съобщиха от общинската администрация.

Проектът е класиран на второ място сред всички подадени предложения в рамките на процедурата за подбор. Той е насочен към създаване на приобщаваща и недискриминационна образователна среда, в която всяко дете получава равен шанс за качествено образование, независимо от своя произход, етническа принадлежност или социален статус, допълниха от общината.

Финансирането на проекта е с безвъзмездна помощ по Програма „Образование“ 2021–2027, по приоритетна ос „Приобщаващо образование и образователна интеграция“. Неговата реализация е в партньорство с Основно училище „Филип Сакелариевич“ и Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ в Свищов.

Предстои подписването на договора от кмета на Свищов Генчо Генчев, след което изпълнението на дейностите ще се реализира в рамките на 36 месеца, посочиха още от общината.

БТА припомня, че на редовното си заседание през юни Общинският съвет в Свищов одобри кандидатстването с проектното предложение.