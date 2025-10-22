Българската следа в 77-мото издание на Международния панаир на книгата във Франкфурт

Асоциация „Българска книга“ с подкрепата на Министерството на културата на Република България срещна читатели от цял свят с популярни български автори и представи актуални заглавия от родното книгоиздаване

От 15 до 19 октомври се проведе най-големият международен форум за издатели, литературни агенти и творци – Панаирът на книгата във Франкфурт. Традиционно страната ни беше представена с национален щанд и богата културна програма, организирани от Асоциация „Българска книга“ с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България. На 15 октомври българският щанд беше официално открит в присъствието на Мариан Бачев, министър на културата на Република България, Н. ПР. Григор Порожанов, посланик на Република България в Германия, Диана Попова, генерален консул на Република България във Франкфурт, която прочете поздравителен адрес от Георг Георгиев, министър на външните работи на Република България, Борислав Петранов, директор на Българския културен институт в Берлин, и Инго – Ендрик Ланкау, почетен консул на Република България.

Българското участие предизвика огромен интерес сред посетителите на изложението. На откриването присъстваха близо 100 души, сред които Анне Бергман-Тахон, директор на Федерацията на европейските издатели (FEP), Фейдон Кидониатис, вицепрезидент на FEP, Енрико Турин, заместник-директор на FEP, генералният секретар на Международната асоциация на издателите (IPA) Жозе Боргино, Никос Бакунакис, президент на Гръцката фондация за книги и култура, Сузане Бергстрьом, директор на Шведския съвет по изкуствата, Пол Хертман, директор на Фламандския литературен фонд, Илви Ливе, директор на Естонската агенция за книгата и член на Борда на ENLIT – организацията на националните институции, подкрепящи преводите в Европа, както и български и чуждестранни издатели, литературни агенти и читатели.

Тази година националният щанд, реализиран от Асоциация „Български книга“ по проект на дизайнера Десислава Иванова, насочи вниманието към българската форма на кирилицата като културно наследство, свързващо поколения издатели, творци и читатели. Освен многообразието от родни заглавия на щанда се състоя и културна програма с участието на популярните съвременни автори – Надежда Радулова, Момчил Миланов, Николай Терзийски, Радослав Бимбалов, Русана Бърдарска, модерирани от културния мениджър Яна Генова, литературния агент Гергана Панчева и Светлозар Желев, ръководител на Националния център за книгата в НДК. За първи път в рамките на българското участие на Международния панаир на книгата се проведоха и две литературни вечери в Българското Консулство във Франкфурт. Авторите се срещнаха с българската общност, а във втората литературна беседа участие взе и Георги Господинов, първият български писател, носител на международната литературна награда „Букър“.

Светлозар Желев, ръководител на Националния център за книгата в НДК, взе участие в Генералната асамблея на ENLIT – организацията на националните институции, подкрепящи преводите в Европа, член на която е Националният център за книгата в НДК. Заедно с Диана Саватева, зам. кмет по културата на община Бургас, Руска Бояджиева, директор на Фондация Бургас 2032 – Европейска столица на културата, Олена Одинока, зам.директор на Украинския институт на книгата, Александру Попеску от министерството на културата на Румъния и Мехмед Демирташ от турската агенция „Калем” представиха пред професионалната публика Черноморския международен литературен фестивал в Бургас, който вече две години в началото на юни събира повече от 60 писатели, поети, издатели, литературни агенти и професионалисти от България, Турция, Грузия, Украйна и Румъния за най-голямото регионално литературно събитие в Черноморския регион.

За първа година в лицето на литературна агенция „София“, дългогодишни партньори на АБК, има български участник в професионалната програма за обмен – Frankfurt Global Network. Гергана Панчева от литературна агенция „София“ взе участие и в специалната интензивна програма за издатели от Украйна и съседните ѝ страни, заедно с издатели, редактори, чуждестранни мениджъри на права и литературни агенти от Украйна, Армения, Чехия, Грузия, Молдова, Казахстан, Полша, Румъния, Словакия и Унгария. От името на Асоциация „Българска книга“ Гергана Панчева изнесе пред участниците лекция, посветена на българския пазар – статистически данни за развитието на съвременната българска литература, детските книги и илюстрация във и отвъд границите на страната ни.

„Участието на Асоциация „Българска книга“ в международните панаири е изключително важно за развитието и пробива на съвременната българска литература“ – споделя Гергана Панчева от литературна агенция „София“ – „Тази година на българския щанд проведохме над 30 срещи с хора, които купуват и продават права. Присъствието на щанда всяка година ни дава възможност да представим български книги на издатели от Мексико, Аржентина, САЩ, Бразилия, Индия – пазари, които преди само няколко години ни се струваха „екзотични“, а днес, благодарение на общите усилия, изглеждат все по-достижими“.

Тазгодишното участие и културната програма, организирани от Асоциация „Българска книга“ в рамките на най-голямото и престижно книжно изложение, очертаха нова посока в присъствието на българското книгоиздаване на световната сцена. Сред основните цели на новия Управителен съвет на Асоциацията са българското книгоиздаване да заеме достойно място в рамките на най-големите международни изложения и чрез мрежа от партньори да отвори път към българската литература във и отвъд границите на Европа.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Асоциация "Българска книга")