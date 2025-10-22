Подробно търсене

ММС стартира прием на проекти по четири програми за развитието на спорта за високи постижения за 2026 година

Мирослав Димитров
ММС стартира прием на проекти по четири програми за развитието на спорта за високи постижения за 2026 година
ММС стартира прием на проекти по четири програми за развитието на спорта за високи постижения за 2026 година
снимка: ММС
София,  
22.10.2025 16:27
 (БТА)

Министерството на младежта и спорта (ММС) стартира прием на проектни предложения по четири програми за 2026 година, насочени към подпомагане на олимпийската подготовка, спорта за високи постижения, кадровото осигуряване на спортните федерации и развитието на спортните клубове, информира пресцентърът на ММС. Чрез тях се създават устойчиви условия за подготовка на състезателите с цел повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния и състезателния процес в България.

Програмата за финансово подпомагане на олимпийска подготовка за 2026 г. е предназначена за лицензираните спортни федерации по един или сходни видове спорт, които целенасочено работят за постигане на високи резултати на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028. Тя цели чрез финансово подпомагане да се осигурят условия за високоефективен и непрекъснат тренировъчен и състезателен процес на проектоолимпийските отбори. Основен акцент се поставя върху създаването на оптимални условия за подготовка на националните и проектоолимпийските състезатели, осигуряване на участие в национални и международни състезания, подпомагане на млади спортисти с потенциал за участие в Лос Анджелис 2028, както и върху спазването на антидопинговите правила и принципите на феърплей. Срокът за кандидатстване по програмата е до 17:30 ч. на 17 ноември 2025 г.

Програмата за финансово подпомагане на спорта за високи постижения за 2026 г. е насочена към лицензираните спортни федерации по олимпийски и неолимпийски спортове. Нейната основна цел е чрез финансово подпомагане да се осигурят условия и възможности за високоефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите и отборите, участващи в международни състезания от най-висок ранг. Програмата обхваща подготовката на националните отбори, участието им в национални и международни надпревари, както и подкрепа за млади спортисти с потенциал за участие в Летните олимпийски игри Лос Анджелис 2028 и Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Сред приоритетите е и повишаването на качеството на държавните първенства като основни състезания за изява на спортистите. Програмата включва четири групи спортове - индивидуални летни олимпийски, индивидуални зимни олимпийски, колективни и неолимпийски спортове. Срокът за кандидатстване е до 17:30 ч. на 17 ноември 2025 г.

Програмата за кадрово осигуряване на спортните федерации за 2026 г. има за цел да подпомогне финансово лицензираните спортни федерации за осигуряване на необходимите треньорски и експертни кадри, както и за повишаване нивото на научно-методическата дейност. Чрез нея се подпомагат треньори и длъжностни лица, като се насърчава тяхното професионално развитие и усъвършенстване. Програмата цели оптимизиране на тренировъчния и състезателния процес в условията на съвременния спорт. Срокът за кандидатстване е до 17:30 ч. на 17 ноември 2025 г.

Програмата за развитие на спортните клубове за 2026 г. поставя акцент върху централната роля на спортните клубове - членове на лицензираните спортни федерации, които в партньорство с Министерството на младежта и спорта реализират политиките в областта на спорта. Тя цели създаването на условия за ефективен тренировъчен и състезателен процес на картотекираните спортисти и за увеличаване на броя на активно спортуващите от различните възрастови групи. Програмата насърчава координацията между спортните клубове, федерациите и ММС за изграждането на единна методологическа система за развитие на спорта за високи постижения, създаване на условия за ефективна спортна подготовка и обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите резултати, броя на активно спортуващите, включените спортисти в националните отбори и броя на ангажираните треньорски кадри. Срокът за кандидатстване е до 17:30 ч. на 18 декември 2025 г.

* Подробна информация и необходимите документи за кандидатстване по всички програми са публикувани на официалния уебсайт на Министерството на младежта и спорта: www.mpes.government.bg.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:55 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация