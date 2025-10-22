ММС стартира прием на проекти по четири програми за развитието на спорта за високи постижения за 2026 година

Министерството на младежта и спорта (ММС) стартира прием на проектни предложения по четири програми за 2026 година, насочени към подпомагане на олимпийската подготовка, спорта за високи постижения, кадровото осигуряване на спортните федерации и развитието на спортните клубове, информира пресцентърът на ММС. Чрез тях се създават устойчиви условия за подготовка на състезателите с цел повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния и състезателния процес в България.

Програмата за финансово подпомагане на олимпийска подготовка за 2026 г. е предназначена за лицензираните спортни федерации по един или сходни видове спорт, които целенасочено работят за постигане на високи резултати на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028. Тя цели чрез финансово подпомагане да се осигурят условия за високоефективен и непрекъснат тренировъчен и състезателен процес на проектоолимпийските отбори. Основен акцент се поставя върху създаването на оптимални условия за подготовка на националните и проектоолимпийските състезатели, осигуряване на участие в национални и международни състезания, подпомагане на млади спортисти с потенциал за участие в Лос Анджелис 2028, както и върху спазването на антидопинговите правила и принципите на феърплей. Срокът за кандидатстване по програмата е до 17:30 ч. на 17 ноември 2025 г.

Програмата за финансово подпомагане на спорта за високи постижения за 2026 г. е насочена към лицензираните спортни федерации по олимпийски и неолимпийски спортове. Нейната основна цел е чрез финансово подпомагане да се осигурят условия и възможности за високоефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите и отборите, участващи в международни състезания от най-висок ранг. Програмата обхваща подготовката на националните отбори, участието им в национални и международни надпревари, както и подкрепа за млади спортисти с потенциал за участие в Летните олимпийски игри Лос Анджелис 2028 и Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Сред приоритетите е и повишаването на качеството на държавните първенства като основни състезания за изява на спортистите. Програмата включва четири групи спортове - индивидуални летни олимпийски, индивидуални зимни олимпийски, колективни и неолимпийски спортове. Срокът за кандидатстване е до 17:30 ч. на 17 ноември 2025 г.

Програмата за кадрово осигуряване на спортните федерации за 2026 г. има за цел да подпомогне финансово лицензираните спортни федерации за осигуряване на необходимите треньорски и експертни кадри, както и за повишаване нивото на научно-методическата дейност. Чрез нея се подпомагат треньори и длъжностни лица, като се насърчава тяхното професионално развитие и усъвършенстване. Програмата цели оптимизиране на тренировъчния и състезателния процес в условията на съвременния спорт. Срокът за кандидатстване е до 17:30 ч. на 17 ноември 2025 г.

Програмата за развитие на спортните клубове за 2026 г. поставя акцент върху централната роля на спортните клубове - членове на лицензираните спортни федерации, които в партньорство с Министерството на младежта и спорта реализират политиките в областта на спорта. Тя цели създаването на условия за ефективен тренировъчен и състезателен процес на картотекираните спортисти и за увеличаване на броя на активно спортуващите от различните възрастови групи. Програмата насърчава координацията между спортните клубове, федерациите и ММС за изграждането на единна методологическа система за развитие на спорта за високи постижения, създаване на условия за ефективна спортна подготовка и обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите резултати, броя на активно спортуващите, включените спортисти в националните отбори и броя на ангажираните треньорски кадри. Срокът за кандидатстване е до 17:30 ч. на 18 декември 2025 г.

* Подробна информация и необходимите документи за кандидатстване по всички програми са публикувани на официалния уебсайт на Министерството на младежта и спорта: www.mpes.government.bg.