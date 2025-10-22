Община Стара Загора осигурява за всички училища безплатен достъп до образователна платформа с теми, извън обхвата на учебните планове

Община Стара Загора осигурява безплатен достъп за всички училища на територията си до образователната платформа на Фондация „Телерик Академия“ Буки.bg през настоящата учебна година. Това съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Платформата съдържа 30 програми с над 900 часа интерактивно съдържание по важни теми, които са извън обхвата на стандартните учебни планове. Сред тях са теми, свързани с финансова грамотност и зелени технологии.

Стара Загора е сред първите общини в България, заедно с Бургас, Хасково, Кюстендил, Благоевград и Ямбол, които се включват в инициативата.

Благодарение на осигурения достъп, учителите и учениците в общината ще могат да използват съвременни образователни ресурси, които развиват ключови умения за бъдещето и правят учебния процес по-ангажиращ и практичен, добавиха от местната администрация.

По данни на Фондация „Телерик Академия“ през настоящата учебна година повече от 400 училища от над 150 населени места вече са заявили желание да използват платформата Буки.bg, което е близо 20 процента от всички училища в страната.

БТА припомня, че и през миналата учебна година всички училища на територията на община Стара Загора използваха обучителните програми в платформата Буки.bg , а през 2023 година в община Стара Загора стартира Програма за подобряване на дигиталната грамотност сред учениците.

Община Стара Загора и „Училищна Телерик Академия“ през април т.г. организираха практическо обучение за ползите от внедряването на изкуствения интелект (ИИ) в учебния процес под надслов „Изкуствен интелект в класната стая: Преподавай по-лесно и интересно”.