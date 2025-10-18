Подробно търсене

Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата на турнира по тенис за жени в Осака

Ивайло Георгиев
Лейла Фернандес / Снимка: AP Photo/Hussein Sayed
Осака,  
18.10.2025 11:23
 (БТА)

Лейла Фернандес, последната останала поставена на турнира по тенис за жени в Осака, победи 35-годишната ветеранка Сорана Кърстя с 6:1, 2:6, 6:4 и се класира на финала. Надпреварата в Япония е на твърд корт, с награден фонд 275 хиляди долара и от ранг УТА 250. 

На финала поставената под номер 4 Фернандес ще играе срещу 18-годишната квалификантка Тереза Валентова, която победи с 6:7(3), 6:4, 6:3 Жаклен Кристиан. 

Фернандес и Кърстя играха равностойно до деветия гейм на третия сет, когато канадката стигна до четвъртия си пробив. Тя задържа преднината си на собствен сервис в следващия гейм и реализира втория мачбол за 6:3.  

Фернандес, вицешампионка от откритото първенство на САЩ през 2021, ще играе за осми път на финал в кариерата си. През тази година тя достигна до топ 4 само на турнира от ранг УТА 500 във Вашингтон, където надигра Анна Калинская и заслужи четвърта титла в кариерата си. 

/ХБ/

