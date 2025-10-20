Потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството в разговор с премиера Желязков, каза Делян Пеевски

Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората, каза лидерът на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията.

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки, коментира той. "За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", посочи Пеевски.

По думите му мисията на ДПС и парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната. Винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия, добавя Делян Пеевски.

Очаква се днес партньорите в коалицията да обсъдят бъдещето на управлението. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи в петък, че е помолил премиера Росен Желязков да се срещне в понеделник с партньорите им в управлението- "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН).