Проектът „Достъпно изкуство“ на сдружение „Рисувай с нас“ от Свищов спечели първо място в конкурса „Градолюбители“

Проектът „Достъпно изкуство“ на сдружение „Рисувай с нас“, което организира летния културен фестивал „Реката“ в Свищов, спечели първо място в конкурса за добри градски идеи „Градолюбители“. В тазгодишното пето издание са постъпили 60 предложения, съобщиха от сдружението.

"Достъпно изкуство" е естествено продължение на нашата мисия - популяризиране на изкуството, неговото „довеждане“ по-близо до жителите и гостите на Свищов чрез създаване на външни пана за постоянни изложби на открито. Така произведенията ще бъдат в своеобразен диалог с ежедневието и ще станат естествена част от градската среда. Част от идеята е и провеждането на събития около паната заедно с автори или други хора на изкуството, допълниха още от сдружението.

Второто място в конкурса бе за два проекта. Единият е "РЕ:Пространство" в Силистра. Идеята включва създаване на ново градско кътче в парк край р. Дунав с мебели, направени изцяло от рециклирани капачки. Другият проект е за мобилна оранжерия Plantia, чиято идея е да се създаде ново място за експерименти с растения, образователни работилници и зелени събития. Тя ще е изградена от патентована конструкция от стъкло и термодърво и ще бъде поставена в обновения двор на читалище "Алеко Константинов" в район Оборище, София.

Третото място е за "София графити тур", които предлагат създаването на стенопис в Русе за текстилната и шивашката индустрия, който трябва да е базиран на лични истории и архиви, като при събирането им ще бъде ангажирана местната общност.

Организатори на конкурса „Градолюбители“ са вестник „Капитал“ и посолството на Великобритания в България. Партньори са Фондът за устойчиви градове и Фонд "Флаг".