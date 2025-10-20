Подробно търсене

На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село", съобщи зам.-кметът Надежда Бобчева

Анита Иванова
Брифинг пред Столична община за сметосъбирането в столичните квартали "Люлин" и "Красно село". На снимката: директорът на Столично предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО) Николай Савов и заместник-кметът Надежда Бобчева. Снимка: Владимир Шоков/БТА
София ,  
20.10.2025 09:15
 (БТА)

Към настоящия момент можем да кажем, че сме възстановили на 80% обслужването по график на двата района, каза пред журналисти зам.-кметът на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева за сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

По думите ѝ към днешна дата, за разлика отпреди две седмици, вече има окомплектована техника и достатъчно хора.

На точката в „Житница“ ще поставим големи контейнери, които да събират едрогабаритни отпадъци, като мебели, а също и голям контейнер за изхвърляне на строителни отпадъци“, обясни Бобчева. 

„Продължава да има критични точки в „Люлин“ и в „Красно село“, но такива точки има и в други райони“, коментира тя. 

„Няма да позволим хората да бъдат изнудвани с нереално високи цени за сметосъбирането и извозването в София“, заяви Надежда Бобчева и благодари на всички доброволци, които са се включили в почистването през последните две седмици.

 

20.10.2025 09:35

Има достатъчно техника за сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село", назначихме нови хора, каза директорът на завода за отпадъци Николай Савов

Имаме достатъчно налична техника за сметопочистване, каза пред журналисти директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО) Николай Савов за сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

Към 09:41 на 20.10.2025 Новините от днес

