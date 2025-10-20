На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село", съобщи зам.-кметът Надежда Бобчева

site.btaНа 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село", съобщи зам.-кметът Надежда Бобчева
Към настоящия момент можем да кажем, че сме възстановили на 80% обслужването по график на двата района, каза пред журналисти зам.-кметът на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева за сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село".
По думите ѝ към днешна дата, за разлика отпреди две седмици, вече има окомплектована техника и достатъчно хора.
На точката в „Житница“ ще поставим големи контейнери, които да събират едрогабаритни отпадъци, като мебели, а също и голям контейнер за изхвърляне на строителни отпадъци“, обясни Бобчева.
„Продължава да има критични точки в „Люлин“ и в „Красно село“, но такива точки има и в други райони“, коментира тя.
„Няма да позволим хората да бъдат изнудвани с нереално високи цени за сметосъбирането и извозването в София“, заяви Надежда Бобчева и благодари на всички доброволци, които са се включили в почистването през последните две седмици.
/БИ/
