Кипърският президент Христодулидис поздрави вероятния нов лидер на кипърските турци Ерхюрман и изрази воля за възобновяване на преговорите

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис поздрави Туфан Ерхюрман за практически сигурния му избор за лидер на общността на кипърските турци, съобщи кипърското издание „Филелефтерос“.

В писменото си поздравление Христодулидис повтори трайната си политическа воля за възобновяване на преговорите по същество за разрешаване на кипърския въпрос, като подчерта решимостта си да допринесе за тези усилия „от мястото, на което (преговорите) бяха прекъснати в Кран Монтана“ през 2017 г.

От своя страна Анита Димитриу, председателка на дясноцентристкия Демократически сбор – най-голямата партия в кипърския парламент, заяви, че „кипърските турци обърнаха гръб на решението чрез две държави“ и поздрави Ерхюрман, като изрази надежда той да „отвори пътя за преговори по същество за разрешаване на кипърския въпрос в рамките на договорената рамка“.

Генералният секретар на втората сила, лявата партия АКЕЛ, Стефанос Стефану коментира, че „общността на кипърските турци реши в полза на решението чрез федерация и на обединението (на Кипър).

Досегашният президент на признатата само от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР) Ерсин Татар, подобно на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, беше твърд привърженик на решението на кипърския въпрос чрез две отделни държави – перспектива, която категорично се отхвърля от кипърското правителство.

От друга страна Ерхюрман поне доскоро беше открит привърженик на федеративното решение. По време на предизборната си кампания обаче той беше предпазлив във формулировките си и говореше за съществуването на „два народа“ в Кипър и че кипърските турци са „един от двата равнопоставени учредителни партньори на острова“. Пред привърженици след изборната си победа Ерхюрман заяви, че по отношение на външната политика и кипърския въпрос той ще работи в координация с Турция.

Според частичните официални резултати на вчерашните избори в Северен Кипър Ерхюрман получава 62,76 процента след преброяването на гласовете в 753 от общо 777 секции.