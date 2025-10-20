Подробно търсене

Над 25 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Камелия Цветанова
Ветроенергиен парк „Свети Никола“ край Каварна. Снимка: Камелия Цветанова/БТА, архив
София,  
20.10.2025 08:49
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 25,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 21,3 процента от общото количество електроенергия (1,376  гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,1процента (267 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (68,5  процента), Германия (48,9 на сто) и Португалия (48,4 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (529,6 гигаватчаса), Франция (228,1 гигаватчаса) и Испания (201,6 гигаватчаса), сочи още справката.

