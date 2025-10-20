Емит Фини вкара първите си два гола в НХЛ и Детройт надви Едмънтън за пета поредна победа в редовния сезон

Емит Фини вкара първите два гола в кариерата си в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), а Детройт Ред Уингс спечели пети пореден мач през редовния сезон след победа с 4:2 срещу Едмънтън Ойлърс. Дилан Ларкин също се разписа два пъти и асистира за попаденията на центъра.

Джон Гибсън направи 16 спасявания на вратата на Детройт и получи асистенция при второто попадение на Ларкин, който е с поне една точка във всички шест мача на Ред Уингс този сезон. Ноа Филп и Леон Драйзайтел бяха точни за Ойлърс, а Стюърт Скинър спря 20 удара на вратата на канадците.

Едмънтън, без контузения Патрик Кейн, загуби втори мач за два дни, след като в събота следобед отстъпи с 3:5 на Ню Джърси Девилс. Ойлърс продължават да бъдат колебливи от началото на сезона и отправиха само три удара в първата третина, в която защитата измъкна отбора от разгром.

Дилан Гънтър бе точен 9:23 минути преди края последната третина и Юта Мамът спечели с 3:2 срещу гостуващия Бостън Брюинс в Солт Лейк Сити. Клейтън Келър завърши с гол и асистенция, Логан Куули записа третото попадение и Витек Ванечек отрази 24 удара, половината от които във втората третина.

Давид Пастърнак бе точен два пъти за Брюинс, с което изравни канадската легенда Рей Борк на шесто място в клубната история по голове с 395. Йонас Корписало направи 24 спасявания.

Защитникът Тайлър Майерс записа гол и асистенция за победа на Ванкувър Канъкс с 4:3 срещу Вашингтон Кепиталс в друг мач от неделната програма на НХЛ. Елиас Петерсон, Кийфър Шерууд и Теди Блугър също вкараха за канадците, които водеха с 4:0 по-малко от пет минути преди края на последната третина.

Райън Ленърд, Джейкъб Чикрин и Джон Карлсън отбелязаха попаденията за Капс, които прекратиха серията си от четири поредни победи.

Райън Донато бе точен 2:58 минути след началото на продължението и записа асистенция, докато Спенсър Найт се отчете с 38 спасявания за успех на Чикаго Блекхоукс с 2:1 срещу Анахайм Дъкс. Франк Назар също бе точен за "черните ястреби", а за "патоците" вкара Мейсън Мактейвиш.

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон: Вашингтон - Ванкувър - 3:4 Детройт - Едмънтън - 4:2 Чикаго - Анахайм - 2:1 след продължение Юта - Бостън - 3:2