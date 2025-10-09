Българският национал Фабиан Нюрнбергер претърпя операция на левия крак заради контузията, която получи в мача с Холщайн (Кил)

Защитникът на българския национален отбор по футбол Фабиан Нюрнбергер претърпя успешна операция вчера (сряда, 8-и октомври) на страничния менискус на лявото коляно, съобщи официалната страница на клубния му тим Дармщат.

Роденият от смесен брак ляв бранител получи травмата по време на гостуването си срещу Холщайн (Кил) на 4-и октомври, когато напусна терена още в 5-ата минута. Травмата – скъсване на страничния менискус на левия крак, беше разкрита на прегледи в началото на седмицата.

26-годишният футболист, който отпадна и от списъка на националния селекционер на България Александър Димитров за мачовете с Турция и Испания на 11-и и на 14-и октомври, няма да е на разположение за ”лилиите” през следващите седмици, пише още на страницата на Дармщат.

Нюрнбергер има 10 мача за българския национален отбор по футбол, а играе за Дармщат от 1-и юли 2023-а година. В момента тимът му е на 3-о място във Втора Бундеслига и се бори за завръщане в елита на Германия.