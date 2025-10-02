Силен мач за Михаил Полендаков при победа на Шефилд Юнайтед в градското дерби при резервите

Българският защитник Михаил Полендаков игра 80 минути за втория отбор на Шефилд Юнайтед при победата с 1:0 над резервите на Шефилд Уензди в 7-ия кръг на Professional Development League (PDL), първенство на отборите до 21 години.

Полендаков – който е младежки национал на България и през това това лято премина при "остриетата" от Септември, се представи на добро ниво, като не допусна особени проблеми в зоната си. В 70-ата минута той дори можеше да се разпише, но вратарят на домакините изби удара му.

Макар да беше и среща от първенството, когато се срещат двата тима от Шефилд двубоят има допълнителен заряд, тъй като победителят взима Купата на Стоманения град. Така Юнайтед имаха допълнителна мотивация и доминираха в по-голямата част от срещата. Алфи Адъртън отбеляза единствения гол за Шефилд Юнайтед в средата на първото полувреме, след като Джак Уолдрън пресече топката при атака на Уендзи и организира контраатака.

През втората част кой знае колко положения пред двете врати нямаше до 70-ата минута, когато Михаил Полендаков видя ударът му да бъде спасяван от стража на домакините. В 81-ата минута юношата на столичния Септември беше заменен от Сам Колекин, също играещ на позицията на десен защитник.

С този мач Шефилд Юнайтед увеличи преднината си в Северната група на PDL и има 19 точки от 7 мача. Питърбро следва с 13 точки, а следващата среща на Полендаков и отбора му е гостуване на Крю Александра на 6-и октомври (понеделник).