Пернишката зала „Борис Гюдеров“ едва побра желаещите да гледат финала на Световното първенство по волейбол.

Както БТА писа, за всички присъстващи общината осигури не само голям екран с професионално озвучаване, но и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат спокойно и заедно да се насладят на спортния празник. Входът бе свободен.

България загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) във финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион – 55 години след Мондиала в София.

Мая Захариева и Мария са на 15 години. Те казаха за БТА, че не са се поколебали в идеята да гледат финала в пернишката зала заедно с всички останали.

„Тук сме, за да можем да изпитаме енергията и тръпката на мача, разбира се. Определено усетихме емоцията – беше необяснимо“, заяви Мая.

За нея спортът е важен – тя е тренирала художествена гимнастика, а сега се занимава с баскетбол. И двете момичета се гордеят с постиженията на националния отбор и много са се надявали, че българският тим ще стане световен шампион. Те са проследили всички мачове от Мондиала.

Ради Ковачев - футболен фен, също бе избрал да изгледа решаващия волейболен мач в зала „Борис Гюдеров“. Според него отборът ни е можел да покаже още малко смелост и дързост.

Димитър Славов беше сред най-запалените в залата. Той коментира за БТА, че харесва волейбола и често гледа мачовете на пернишкия Миньор.

„Това е красива игра, която демонстрира интелект, гъвкавост и издръжливост на тялото и духа. Поздравявам нашите волейболисти – накарахте ни да се гордеем, че в България има качествени спортисти и едно прекрасно младо поколение“, каза още той.

В Радомир, администрацията бе подсигурила за подкрепящите националния отбор място, където всички заедно да проследят финала.