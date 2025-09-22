Валентин Илиев определи групата на ЦСКА за гостуването на Ботев Враца

Временният треньор на ЦСКА Валентин Илиев определи групата на отбора за гостуването на Ботев Враца от 9-ия кръг на efbet Лига. Срещата е тази вечер от 20.30 на стадион "Христо Ботев" във Враца.

В групата се завръща крилото Илиан Антонов, който пропусна последната среща заради травма. Извън състава остава халфът Георги Чорбаджийски, който също страда от контузия.

Треньорът на дубъла на "червените" Валентин Илиев ще дебютира начело на представителния тим на ЦСКА, след като зае временно мястото на уволнения преди два дни Душан Керкез.

Групата на ЦСКА:

Вратари: 1. Густаво Бусато, 12. Марин Орлинов, 21. Фьодор Лапоухов

Защитници: 19. Иван Турицов, 2. Дейвид Пастор, 3. Сейни Санянг, 17. Анхело Мартино, 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова

Полузащитници: 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай

нападатели: 23. Илиан Антонов, 28. Йоанис Питас, 29. Иван Тасев, 9. Леандро Годой