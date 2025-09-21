Подробно търсене

Капитанът на Ливърпул Ван Дайк хвали формата на Гравенберх

21.09.2025 12:54
Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк вярва, че Раян Гравенберх се намира в най-добрата си форма, но все още има какво да подобрява.

Халфът стана най-младият играч (23 години и 127 дни) с гол и асистенция в дербито на Мърсисайд във Висшата лига, с което помогна на Ливърпул да запише пета поредна победа в шампионата.

"Не само този сезон, той играе така от началото на миналия сезон. Той е невероятен. Той е много важен за начина, по който играем“, каза Ван Дайк.

"Виждате колко пъти се опитвам да го търся с пасове. Това е от полза за него, за мен и за отбора. Той е в невероятна форма. В най-добрата си форма е. Трябва да продължава. Все още е млад. Нивото на очакванията винаги ще бъде високо и това е, което той трябва да се опитва да достигне на всеки три или четири дни. Това е хубаво предизвикателство. През първия си сезон тук той почти не игра. Вижте, това е смесица от всичко: натрупване на увереност, прогрес и усъвършенстване като играч, игра на най-високо ниво и познаване на ролята ти в отбора", каза още ван Дайк за своя сънародник.

Голът на Гравенберх срещу Евертън беше вторият му в пет мача.

"Не мисля, че можете да очаквате лесни мачове във Висшата лига. Разбира се, искаш да спечелиш комфортно, но това не винаги е лесно. Понякога трябва да се бориш и точно това направихме през второто полувреме", каза още Върджил ван Дайк.

