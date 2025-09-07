Началото на финала на Откритото първенство по тенис на САЩ се бави заради засилени мерки за сигурност

site.btaНачалото на финала на Откритото първенство по тенис на САЩ се бави заради засилени мерки за сигурност
Началото на финала на Откритото първенство по тенис на САЩ за мъже ще се забави заради допълнителни проверки за сигурност, свързани с посещението на събитието от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава АП в неделя.
Представители от тайните служби бяха разположени около Националния тенис център "Били Джийн Кинг". Зрителите и представителите на медиите се бяха изправени пред значително по-строги проверки в последния ден на турнира от Големия шлем в Ню Йорк в сравнение с предишните дни.
В резултат на засилените мерки за сигурност организаторите забавиха старта на двубоя за титлата между италианеца Яник Синер и испанеца Карлос Алкарас с най-малко половин час.
Над 24 хиляди зрители трябва да заемат местата си на "Артър Аш Стейдиъм", поясниха организаторите.
Доналд Тръмп често е посещавал различни спортни събития с голяма популярност, включително и финала на Световното клубно първенство по футбол в САЩ по-рано през това лято.
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина