Кремена Младенова
Яник Синер: "Трябва да се опитам да бъда малко по-непредсказуем като тенисист"
снимка: AP Photo/Seth Wenig
Ню Йорк,  
08.09.2025 08:41
 (БТА)

Когато италианецът Яник Синер напусна корта на стадион "Артър Аш", след като загуби от Карлос Алкарас на финала на Откритото първенство на САЩ по тенис в неделя вечер, приключи повече от просто един мач, пише агенция "Ройтерс".

65-седмичното царуване на 24-годишния Синер като номер 1 в световната ранглиста завърши, серията му от 27 победи на твърди кортове от турнири от Големия шлем беше прекъсната и опитът му да защити титлата си от Откритото първенство на САЩ се провали.

И все пак, непосредствено след загубата, Яник Синер показа зрелостта, която определи издигането му до върха на тениса.

"Първо, бих искал да започна с Карлос и целия отбор - справяте се невероятно, поздравления. Това е страхотен момент", каза италианският тенисист по време на церемонията по награждаването.

Загубата на Синер отбеляза още един исторически момент в мъжкия тенис - защитата на титлата на Роджър Федерер от Откритото първенство на САЩ между 2004-а и 2008 година остава последната успешна защита на трофея при мъжете.

За Яник Синер това беше и краят на забележителен сезон, в който той достигна до всичките четири финала на турнирите от Големия шлем, като спечели два и загуби два. Петата му среща за сезона с Карлос Алкарас - третият им финал от Големия шлем за 2025 година - измести съперничеството им в полза на испанеца, като резултатът в директните срещи вече е 10-5 за Алкарас.

"Той се подобри. Отдавам му голяма заслуга, защото се справи със ситуацията по-добре от мен. Днес той игра по-добре от мен", продължи Синер.

"Аз бях много предвидим. Сега зависи от мен дали искам да направя промени или не - да се опитам да бъда малко по-непредсказуем като играч, защото мисля, че това е, което трябва да направя, да се опитам да стана по-добър тенисист", каза още италианецът.

Загубата на първото място в световната ранглиста след 65 седмици начело представлява нова територия за Синер, но той приема промяната с характерното си самообладание.

"Нещо ново е, че вече не съм номер 1, но знаете, че това се променя и това. Различно е. Все още се гордея със себе си, със сезона, който играя, както и с това, че стигнах до четири финала от Големия шлем за годината. Два пъти спечелени турнири от Големия шлем, два пъти загубени финали, това са невероятни резултати, нали", завърши Яник Синер.

/КМ/

