Испанецът Карлос Алкарас стана за втори път в кариерата си шампион на Откритото първенство на САЩ по тенис

Всички шампиони от Откритото първенство на САЩ по тенис:

2025 Карлос Алкарас (Испания)

2024 Яник Синер (Италия)

2023 Новак Джокович (Сърбия)

2022 Карлос Алкарас (Испания)

2021 Даниил Медведев (Русия)

2020 Доминик Тийм (Австрия)

2019 Рафаел Надал (Испания)

2018 Новак Джокович (Сърбия)

2017 Рафаел Надал (Испания)

2016 Стан Вавринка (Швейцария)

2015 Новак Джокович (Сърбия)

2014 Марин Чилич (Хърватия)

2013 Рафаел Надал (Испания)

2012 Анди Мъри (Великобритания)

2011 Новак Джокович (Сърбия)

2010 Рафаел Надал (Испания)

2009 Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина)

2008 Роджър Федерер (Швейцария)

2007 Роджър Федерер (Швейцария)

2006 Роджър Федерер (Швейцария)

2005 Роджър Федерер (Швейцария)

2004 Роджър Федерер (Швейцария)

2003 Анди Родик (САЩ)

2002 Пийт Сампрас (САЩ)

2001 Лейтън Хюит (Австралия)

2000 Марат Сафин (Русия)

1999 Андре Агаси (САЩ)

1998 Патрик Рафтър (Австралия)

1997 Патрик Рафтър (Австралия)

1996 Пийт Сампрас (САЩ)

1995 Пийт Сампрас (САЩ)

1994 Андре Агаси (САЩ)

1993 Пийт Сампрас (САЩ)

1992 Стефан Едберг (Швеция)

1991 Стефан Едберг (Швеция)

1990 Пийт Сампрас (САЩ)

1989 Борис Бекер (Германия)

1988 Матс Виландер (Швеция)

1987 Иван Лендъл (Чехословакия)

1986 Иван Лендъл (Чехословакия)

1985 Иван Лендъл (Чехословакия)

1984 Джон Макенроу (САЩ)

1983 Джими Конърс (САЩ)

1982 Джими Конърс (САЩ)

1981 Джон Макенроу (САЩ)

1980 Джон Макенроу (САЩ)

1979 Джон Макенроу (САЩ)

1978 Джими Конърс (САЩ)

1977 Гилермо Вилас (Аржентина)

1976 Джими Конърс (САЩ)

1975 Мануел Орантес (Испания)

1974 Джими Конърс (САЩ)

1973 Джон Нюкомб (Австралия)

1972 Илие Настасе (Румъния)

1971 Стан Смит (САЩ)

1970 Кен Розуол (Австралия)

1969 Род Лейвър (Австралия)

1968 Артър Аш (САЩ)

1967 Джон Нюкомб (Австралия)

1966 Фред Стол (Австралия)

1965 Мануел Сантана (Испания)

1964 Рой Емерсън (Австралия)

1963 Рафаел Осуна (Мексико)

1962 Род Лейвър (Австралия)

1961 Рой Емерсън (Австралия)

1960 Нийл Фрейзър (Австралия)

1959 Нийл Фрейзър (Австралия)

1958 Ашли Купър (Австралия)

1957 Мол Андерсън (Австралия)

1956 Кен Розуол (Австралия)

1955 Тони Трабърт (САЩ)

1954 Вик Сейшас (САЩ)

1953 Тони Трабърт (САЩ)

1952 Франк Седжман (Австралия)

1951 Франк Седжман (Австралия)

1950 Арт Ларсен (САЩ)

1949 Панчо Гонсалес (САЩ)

1948 Панчо Гонсалес (САЩ)

1947 Джак Крамър (САЩ)

1946 Джак Крамър (САЩ)

1945 Франк Паркър (САЩ)

1944 Франк Паркър (САЩ)

1943 Джоузеф Хънт (САЩ)

1942 Тед Шрьодер (САЩ)

1941 Боби Ригс (САЩ)

1940 Дон Макнийл (САЩ)

1939 Боби Ригс (САЩ)

1938 Дон Бъдж (САЩ)

1937 Дон Бъдж (САЩ)

1936 Фред Пери (Великобритания)

1935 Уилмър Алисън (САЩ)

1934 Фред Пери (Великобритания)

1933 Фред Пери (Великобритания)

1932 Елсуърт Вайнс (САЩ)

1931 Елсуърт Вайнс (САЩ)

1930 Джон Дъг (САЩ)

1929 Бил Тилдън (САЩ)

1928 Анри Коше (Франция)

1927 Рене Лакост (Франция)

1926 Рене Лакост (Франция)

1925 Бил Тилдън (САЩ)

1924 Бил Тилдън (САЩ)

1923 Бил Тилдън (САЩ)

1922 Бил Тилдън (САЩ)

1921 Бил Тилдън (САЩ)

1920 Бил Тилдън (САЩ)

1919 Уилям Джонстън (САЩ)

1918 Р.Л.Мъри (САЩ)

1917 Р.Л.Мъри (САЩ)

1916 Ричард Уилямс (САЩ)

1915 Уилям Джонстън (САЩ)

1914 Ричард Уилямс (САЩ)

1913 Морис Маклафлин (САЩ)

1912 Морис Маклафлин (САЩ)

1911 Уилям Ларнд (САЩ)

1910 Уилям Ларнд (САЩ)

1909 Уилям Ларнд (САЩ)

1908 Уилям Ларнд (САЩ)

1907 Уилям Ларнд (САЩ)

1906 Уилям Клотие (САЩ)

1905 Бийлс Райт (САЩ)

1904 Холкъмб Уорд (САЩ)

1903 Лори Доърти (Великобритания)

1902 Уилям Ларнд (САЩ)

1901 Уилям Ларнд (САЩ)

1900 Малкълм Уитман (САЩ)

1899 Малкълм Уитман (САЩ)

1898 Малкълм Уитман (САЩ)

1897 Робърт Рен (САЩ)

1896 Робърт Рен (САЩ)

1895 Фред Хуви (САЩ)

1894 Робърт Рен (САЩ)

1893 Робърт Рен (САЩ)

1892 Оливър Кембъл (САЩ)

1891 Оливър Кембъл (САЩ)

1890 Оливър Кембъл (САЩ)

1889 Хенри Слокъм Джуниър (САЩ)

1888 Хенри Слокъм Джуниър (САЩ)

1887 Ричард Сиърс (САЩ)

1886 Ричард Сиърс (САЩ)

1885 Ричард Сиърс (САЩ)

1884 Ричард Сиърс (САЩ)

1883 Ричард Сиърс (САЩ)

1882 Ричард Сиърс (САЩ)

1881 Ричард Сиърс (САЩ)