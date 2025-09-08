Карлос Алкарас е новият водач в световната ранглиста по тенис при мъжете, Григор Димитров заема 28-о място

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се смъкна с три места в световната ранглиста по тенис при мъжете и вече заема 28-а позиция.

34-годишният Димитров има актив от 1645 точки, а втората ракета на България Димитър Кузманов събира 208 точки и напредна с три позиции до 260-а в света.

Новият шампион от Откритото първенство на САЩ и победител на „Ролан Гарос“ по-рано през годината Карлос Алкарас (Испания) оглави класацията на АТП с 11540 точки.

Шампионът от „Уимбълдън“ Яник Синер (Италия) вече е номер 2 с 10780 точки, следван от германеца Александър Зверев, който има 5930 точки в актива си.

Сърбинът Новак Джокович се завърна в топ 5, изкачвайки се до четвърта позиция.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях: сингъл: 1. (2) Карлос Алкарас (Испания) 11540 точки 2. (1) Яник Синер (Италия) 10780 точки 3. (3) Александър Зверев (Германия) 5930 точки 4. (7) Новак Джокович (Сърбия) 4830 точки 5. (4) Тейлър Фриц (САЩ) 4675 точки 6. (6) Бен Шелтън (САЩ) 4280 точки 7. (5) Джак Дрейпър (Великобритания) 3690 точки 8 (8) Алекс де Минор (Австралия) 3545 точки 9.(10) Лоренцо Музети (Италия) 3505 точки 10. (9) Карен Хачанов (Русия) 3280 точки българите: 28. (25) Григор Димитров 1645 точки 260. (263) Димитър Кузманов 208 точки 459. (449) Илиян Радулов 94 точки 513. (505) Пьотр Нестеров 79 точки 664. (670) Александър Донски 48 точки 702. (394) Адриан Андреев 42 точки 713. (714) Янаки Милев 41 точки 829. (810) Динко Динев 28 точки 903. (905) Георги Георгиев 21 точки 934. (926) Иван Иванов 19 точки 975. (967) Анас Маздрашки 16 точки 992. (987) Александър Василев 15 точки 1301.(1289) Александър Петров 6 точки 1420.(1327) Виктор Марков 4 точки 1439.(1437) Диан Недев 4 точки 1454.(1438) Джордж Лазаров 4 точки 1471.(1467) Леонид Шейнгезихт 4 точки 1815.(1297) Габриел Донев 1 точки 2150.(2167) Самуил Конов 1 точки двойки: 1. (1) Лойд Гласпуул (Великобритания) 8300 точки 2. (2) Джулиън Кеш (Великобритания) 7735 точки 3. (3) Марсело Аревало (Аржентина) 6965 точки 3. (3) Мате Павич (Хърватия) 6965 точки 5.(11) Орасио Себайос (Испания) 6505 точки 6.(14) Марсел Гранойерс (Испания) 6415 точки 7. (5) Хари Хелиоваара (Финландия) 6150 точки 7. (5) Хенри Патън (Великобритания) 6150 точки 9.(10) Нийл Скупски (Великобритания) 6150 точки 10. (9) Никола Меткич (Хърватия) 5580 точки българите: 157. (157) Александър Донски 513 точки 246. (268) Антъни Генов 277 точки 355. (347) Пьотр Нестеров 175 точки 519. (510) Янаки Милев 105 точки 940. (931) Леонид Шейнгезихт 42 точки 989. (980) Динко Динев 38 точки 1114.(1097) Георги Георгиев 30 точки 1276.(1276) Виктор Марков 21 точки 1422.(1429) Самуил Конов 16 точки 1609.(1607) Николай Неделчев 10 точки 1609.(1481) Илиян Радулов 10 точки 1623.(1734) Диан Недев 10 точки 1636.(1751) Михаил Иванов 10 точки 1659.(1656) Димитър Кузманов 9 точки 1687.(1689) Пламен Милушев 8 точки 1724.(1738) Александър Петров 8 точки 1949.(1958) Радослав Шандаров 5 точки 1949.(1958) Васил Шандаров 5 точки 2040.(2041) Ерик Владимиров 4 точки 2065.(2065) Александър Василев 4 точки 2078.(2077) Иван Иванов 4 точки 2306.(2290) Никола Керемедчиев 2 точки 2306.(2306) Джордж Лазаров 2 точки 2306.(2290) Дейвид Симеонов 2 точки