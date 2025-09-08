Подробно търсене

Карлос Алкарас е новият водач в световната ранглиста по тенис при мъжете, Григор Димитров заема 28-о място

Кремена Младенова
Карлос Алкарас е новият водач в световната ранглиста по тенис при мъжете, Григор Димитров заема 28-о място
Карлос Алкарас е новият водач в световната ранглиста по тенис при мъжете, Григор Димитров заема 28-о място
снимка: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
София,  
08.09.2025 09:18
 (БТА)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се смъкна с три места в световната ранглиста по тенис при мъжете и вече заема 28-а позиция.

34-годишният Димитров има актив от 1645 точки, а втората ракета на България Димитър Кузманов събира 208 точки и напредна с три позиции до 260-а в света.

Новият шампион от Откритото първенство на САЩ и победител на „Ролан Гарос“ по-рано през годината Карлос Алкарас (Испания) оглави класацията на АТП с 11540 точки.

Шампионът от „Уимбълдън“ Яник Синер (Италия) вече е номер 2 с 10780 точки, следван от германеца Александър Зверев, който има 5930 точки в актива си.

Сърбинът Новак Джокович се завърна в топ 5, изкачвайки се до четвърта позиция.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
   
   сингъл:
   1. (2) Карлос Алкарас (Испания)      11540 точки
   2. (1) Яник Синер (Италия)           10780 точки
   3. (3) Александър Зверев (Германия)   5930 точки
   4. (7) Новак Джокович (Сърбия)        4830 точки
   5. (4) Тейлър Фриц (САЩ)              4675 точки  
   6. (6) Бен Шелтън (САЩ)               4280 точки 
   7. (5) Джак Дрейпър (Великобритания)  3690 точки
   8  (8) Алекс де Минор (Австралия)     3545 точки  
   9.(10) Лоренцо Музети (Италия)        3505 точки
  10. (9) Карен Хачанов (Русия)          3280 точки
    
   българите: 
  28. (25) Григор Димитров               1645 точки
 260. (263) Димитър Кузманов              208 точки    
 459. (449) Илиян Радулов                  94 точки
 513. (505) Пьотр Нестеров                 79 точки
 664. (670) Александър Донски              48 точки
 702. (394) Адриан Андреев                 42 точки  
 713. (714) Янаки Милев                    41 точки 
 829. (810) Динко Динев                    28 точки
 903. (905) Георги Георгиев                21 точки
 934. (926) Иван Иванов                    19 точки
 975. (967) Анас Маздрашки                 16 точки
 992. (987) Александър Василев             15 точки
1301.(1289) Александър Петров               6 точки 
1420.(1327) Виктор Марков                   4 точки
1439.(1437) Диан Недев                      4 точки
1454.(1438) Джордж Лазаров                  4 точки
1471.(1467) Леонид Шейнгезихт               4 точки
1815.(1297) Габриел Донев                   1 точки
2150.(2167) Самуил Конов                    1 точки
    
   двойки:
  1. (1) Лойд Гласпуул (Великобритания)  8300 точки 
  2. (2) Джулиън Кеш (Великобритания)    7735 точки
  3. (3) Марсело Аревало (Аржентина)     6965 точки
  3. (3) Мате Павич (Хърватия)           6965 точки
  5.(11) Орасио Себайос (Испания)        6505 точки
  6.(14) Марсел Гранойерс (Испания)      6415 точки
  7. (5) Хари Хелиоваара (Финландия)     6150 точки
  7. (5) Хенри Патън (Великобритания)    6150 точки
  9.(10) Нийл Скупски (Великобритания)   6150 точки
 10. (9) Никола Меткич (Хърватия)        5580 точки
    
   българите:
 157. (157) Александър Донски              513 точки
 246. (268) Антъни Генов                   277 точки
 355. (347) Пьотр Нестеров                 175 точки
 519. (510) Янаки Милев                    105 точки
 940. (931) Леонид Шейнгезихт               42 точки
 989. (980) Динко Динев                     38 точки
1114.(1097) Георги Георгиев                 30 точки
1276.(1276) Виктор Марков                   21 точки
1422.(1429) Самуил Конов                    16 точки 
1609.(1607) Николай Неделчев                10 точки
1609.(1481) Илиян Радулов                   10 точки
1623.(1734) Диан Недев                      10 точки 
1636.(1751) Михаил Иванов                   10 точки
1659.(1656) Димитър Кузманов                 9 точки
1687.(1689) Пламен Милушев                   8 точки
1724.(1738) Александър Петров                8 точки
1949.(1958) Радослав Шандаров                5 точки
1949.(1958) Васил Шандаров                   5 точки 
2040.(2041) Ерик Владимиров                  4 точки
2065.(2065) Александър Василев               4 точки
2078.(2077) Иван Иванов                      4 точки
2306.(2290) Никола Керемедчиев               2 точки
2306.(2306) Джордж Лазаров                   2 точки
2306.(2290) Дейвид Симеонов                  2 точки

/КМ/

Свързани новини

08.09.2025 07:50

Новият шампион на Откритото първенство на САЩ Карлос Алкарас: "Чувствам, че това е най-добрият турнир, в който съм играл досега"

Карлос Алкарас спечели титлата на Откритото първенство на САЩ по тенис за втори път с победата си над Яник Синер в неделя вечер, а успехът демонстрира развитието на испанеца през последните три години
08.09.2025 00:51

Карлос Алкарас детронира Яник Синер и взе титлата от турнира от Големия Шлем в Ню Йорк, завръща се на върха в световната ранглиста на АТП

Испанецът води в преките двубои с 9-5, но Синер прекъсна серията си от 27 победи на турнири от Големия Шлем на твърди кортове, която започна на Откритото първенство на Австралия през 2024-а.
08.09.2025 00:33

Испанецът Карлос Алкарас стана за втори път в кариерата си шампион на Откритото първенство на САЩ по тенис

Всички шампиони от Откритото първенство на САЩ по тенис: 20252024 Яник Синер (Италия)2023 Новак Джокович (Сърбия)2022 Карлос Алкарас (Испания)2021 Даниил Медведев (Русия)2020 Доминик Тийм (Австрия)2019 Рафаел Надал (Испания)2018 Новак Джокович
04.09.2025 12:58

Григор Димитров ще бъде лице и посланик на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

Най-успешният български тенисист Григор Димитров прие поканата да бъде лице и посланик на едно от най-вдъхновяващите спортни събития - Световното първенство за спортисти със синдром на Даун.
03.09.2025 16:58

Григор Димитров поигра тенис с 14-годишен талант със синдром на Даун

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се срещна и поигра днес в Хасково с 14-годишния талант със синдром на Даун - Пламен Павлов. Димитров, който в момента се възстановява от контузия, е в родния си град заради ангажименти с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:32 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация