Подробно търсене

Националният отбор по водна топка за жени до 18 години загуби от Ирландия на Европейското първенство

Мирослав Димитров
Националният отбор по водна топка за жени до 18 години загуби от Ирландия на Европейското първенство
Националният отбор по водна топка за жени до 18 години загуби от Ирландия на Европейското първенство
Снимка: Красимир Николов/БТА
Валета,  
04.09.2025 12:16
 (БТА)

България загуби от Ирландия с 8:15 в мач за разпределение на местата от 17-о до 19-о на Европейското първенство по водна топка за жени до 18 години в Малта.

Най-резулатна за българския състав бе състезателката на Черноморец Валенсия Тодорова.

Поражението е шесто поредно за българските ватерполистки на шампионата в Малта и тимът утре ще изиграе последния си мач срещу Швейцария за определяне на крайното класиране.

 

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:41 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация