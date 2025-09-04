Националният отбор по водна топка за жени до 18 години загуби от Ирландия на Европейското първенство

България загуби от Ирландия с 8:15 в мач за разпределение на местата от 17-о до 19-о на Европейското първенство по водна топка за жени до 18 години в Малта.

Най-резулатна за българския състав бе състезателката на Черноморец Валенсия Тодорова.

Поражението е шесто поредно за българските ватерполистки на шампионата в Малта и тимът утре ще изиграе последния си мач срещу Швейцария за определяне на крайното класиране.