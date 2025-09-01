Местните организационни комитети, създадени за домакинството на Мондиал 2026 в САЩ, се оплакват от липса на финансиране

Местните организационни комитети, създадени в американски градове за домакинството на Световното първенство по футбол през 2026 година в техните региони, се оплакват от липса на средства за финансиране на събитията, съобщава "Политико".

Изданието отбелязва, че Международната футболна федерация (ФИФА) ограничава възможността на местните организатори да набират собствено финансиране. Поне два местни организационни комитета са се оплакали от липсата на подкрепа. Някои градове вече отказват да организират фен зони за привържениците.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. За първи път 48 отбора ще играят в турнира. Американските градове, които ще бъдат домакини на мачове, са Ийст Ръдърфорд, Арлингтън, Канзас Сити, Хюстън, Ингълууд, Сиатъл, Атланта, Филаделфия, Санта Клара, Маями Гардънс и Фоксбъро.