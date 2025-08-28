Италианската и испанската футболни лиги защитиха решението си да проведат по един мач извън Европа след критиката на еврокомисар

Футболните лиги на Италия и на Испания отговориха на думите на комисар на Европейския съюз, който определи плановете им да проведат мачове от местните първенства извън континента като "предателство" към феновете.

Италианската Серия А планира срещата между Милан и Комо, която по програма трябва да се играе през февруари 2026-а година, да се проведе в австралийския град Пърт. Испанската Ла Лига пък се надява да проведе срещата между Барселона и Виляреал през декември в Маями, щата Флорида (САЩ).

"Дълбоко съм разочарован от предложенията да се проведат мачове от вътрешните първенства извън Европа", написа в сряда в профилите си в социалните мрежи европейският комисар по спорта Глен Микалеф, който е от Малта. "За мене е пределно ясно – европейските състезания трябва да се играят в Европа. Европейският футбол трябва да остане в Европа. Също така вярвам, че клубовете дължат по-голямата част от успеха си на своите лоялни фенове и местни общности... преместването на състезания в чужбина не е иновация, а предателство“.

Микалеф не е съвсем чужд на футбола, тъй като до миналия септември той беше вицепрезидент на клуба Забар Сейнт Патрик и помогна много за завръщането му в малтийската Висша лига след повече от 15 гoдини отсъствие.

В свое специално изявление италианската Серия А отговаря, че са "учудени" от забележките на европейския политик и той е подценил "сложността и стратегическата стойност на инициативите, насочени към популяризиране на италианския футбол в световен мащаб“.

"Да се говори за предателство само за един мач от общо 380 в програмата на първенството е пресилена позиция, която рискува да подхрани популистки дебат. Изнасянето на мач в чужбина не означава експортиране на шампионата, а по-скоро запознаване на нова публика с превъзходството на италианския футбол. В замяна на тази малка жертва, която се изисква от феновете на Милан и Комо, те ще получат възможността да се покажат в световен мащаб", написаха от италианската елитна дивизия.

Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас заяви пък, че има "хиляди фенове, включително и живеещи извън континента европейци, които заслужават да видят любимите си отбори на живо".

"Разбирам загрижеността, но трябва да поставим нещата в перспектива. Все пак говорим за един мач от общо 380. Изненадан съм, че няма толкова тревога за проекти като Евролигата по баскетбол, които наистина фундаментално нарушават европейския спортен модел. Или пък за пиратството при продажба на правата, което съсипва много професионални състезания“, допълват от Примера дивисион.

Италианската и испанската футболни федерации вече дадоха зелена светлина на своите лиги да работят в тази посока, но и двата предложени мача все още чакат одобрението на УЕФА и на ФИФА.