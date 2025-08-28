Лионел Меси с два гола и асистенция изпрати Интер (Маями) за втори път на финал за Купата на Лигите на Северна Америка

Лео Меси вкара два гола и подаде за още един, като всичко това стана в последните 15 минути на полуфиналния двубой за Купата на Лигите на неговия Интер (Маями) срещу Орландо Сити, завършил 3:1.

На финала в турнира Интер (Маями) ще срещне отбора на Сиатъл Соундърс, който в другия полуфинал отстрани Лос Анджелис Галакси с 2:0.

Турнирът за Купата на Лигите се организира от Мейджър-лигата (МЛС) и Лига МХ – първенството на Мексико, като участват по 18 отбора от всяка страна. В редовната фаза отборите играят по три мача срещу произволни състави от другото първенство. Така първите четири отбора от всяка Лига се класират на четвъртфиналите. След това в един мач на елиминации се излъчва и носителят на трофея.

На стадиона във Форд Лтимът на Орландо Сити поведе с 1:0 в първата минута на добавеното време на първата част, когато Марко Пашалич беше точен. За Интер (Маями) лошите спомени от този съперник се върнаха, тъй като в двата си мача от редовния сезон до момента те бяха победени.

Но в 74-ата минута на второто полувреме Давид Брекало от Орландо беше отстранен заради втори жълт картон и това се оказа преломен момент в мача. Съдията Валтер Лопес видя фаул на Брекало, изблъскал опитващия се да вкара гол с глава Тадео Аленде. Меси застана зад топката и не сбърка. В 88-ата минута аржентинската суперзвезда направи нещо, което е правил много пъти в Барселона – двойни подавания с Жорди Алба, които го изведоха в незащитената лява зона на защитата на Орландо, а точният му удар се превърна във втори гол.

Минути след подновяването на играта от центъра Меси отново имаше водеща роля. Получил топката от защитата, той дриблира напред, подаде на Теласко Сеговия и венецуелецът вкара за трети път за тима си, оформяйки крайния резултат.

За Интер (Маями) това е второ участие на финал в последните три години, като при предишния им опит бяха и победители в турнира. През 2023-а година те се наложиха над Нешвил след 1:1 и дузпи на стадиона в щата Тенеси.

Сега техен съперник на финала на 31-и август ще бъде Сиатъл, който победи с 2:0 Лос Анджелис Галакси на стадиона в Карсън, Калифорния. Педро де ла Вега и Осасе де Росарио – за когото това беше трето попадение в турнира, донесоха успеха на тима от Северозапада. За Сиатъл предизвикателството е още по-голямо, тъй като ще бъде домакини на решаващия мач за трофея и ще се опитат да вземат първа купа след спечелената през 2022-а година Шампионска лига на Зона КОНКАКАФ.

В този двубой обаче те ще бъдат без камерунския си защитник Нуху Толо, който беше отстранен от играта с червен картон седем минути преди края. Но това не им попречи, след като Де ла Роса откри резултата в 7-ата минута, оказал се при меле в наказателното поле фронтално срещу вратата.

След това вратарят на ЛА Галакси Новак Мичович отрази удари на Де Росарио и Хесус Ферейра, но в 57-ата минута нямаше как да спре воле през работо на Де Росарио за 2:0.