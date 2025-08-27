Подробно търсене

Димитър Петков
Тодор Неделев открива новия сезон на Футболно училище Ботев Пловдив
Тодор Неделев. Снимка: Боян Ботев, БТА Архив
Пловдив,  
27.08.2025 10:53
 (БТА)

Звездата на Ботев Пловдив – Тодор Неделев, ще открие новия сезон на Футболно училище Ботев Пловдив, съобщиха от клуба. Събитието ще се състои на 1 септември (понеделник) на базата на "канарчетата" в "Коматево". 

Футболно училище Ботев отваря врати за четвърта поредна година, като този сезон ще премине под надслов: „Сезонът на таланта“.

Началото за децата, които тренират на клубната база на Ботев Пловдив, ще бъде поставено на 1-ви септември (понеделник), а следващата тренировка ще бъде на 5-ти септември (петък). В първата седмица вратите ще бъдат отворени за всички момичета и момчета на възраст от 6 до 13 години, а посещенията ще бъдат безплатни.

Пълният график, по който ще протичат тренировките през сезон 2025/26, е следният:

– родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 – в понеделник и петък от 18:30 часа

– родени през 2013, 2014 и 2015 – в понеделник и петък от 19:30 часа

– тренировки за възрастни – в понеделник и петък от 19:30 часа

Всички възпитаници на Футболно училище Ботев ще тренират по методика, разработена от клуба. Ще се залага на сплотяването на играчите от всеки един тим и на развитието на личностните им качества. Спортистите, които покажат талант, усърдие и характер, ще имат възможност да станат част от Академията на Ботев Пловдив.

/МД/

