Гордън от Нюкасъл се извини публично за червения картон срещу Ливърпул

Нападателят на Нюкасъл Юнайтед Антъни Гордън се извини на съотборниците и феновете на отбора, след като беше изгонен при загубата им с 2:3 от Ливърпул на "Сейнт Джеймс Парк“ във Висшата лига в понеделник.

Гордън получи червен картон в добавеното време на първото полувреме за необмислен шпагат, който остави следи от бутони по прасеца на капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк. Първоначално играчът получи жълт картон, но после беше сменен с червен от съдията Саймън Хупър. Въпреки че бяха с 10 души, домакините успяха да се възстановят от изоставане от два гола, преди 16-годишният крило на Ливърпул Рио Нгумоа да отбележи победния гол за настоящите шампиони в 100-ата минута.

"Искам искрено да се извиня на съотборниците и феновете“, написа Гордън в социалните мрежи. "Намеренията ми бяха чисти. Просто се опитвах да създам енергия в играта, но не успях да уцеля момента за шпагата.“

24-годишният английски национал също се извини на Ван Дайк.

"Никога не съм възнамерявал да го фаулирам някого по този начин нарочно. Говорихме си след това и той знае това“, добави бившият играч на Евертън.