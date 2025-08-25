Подробно търсене

Телекомуникационният партньор на БФС става официален партньор на кампанията "Заедно за децата"

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Красимир Николов (БТ)
София,  
25.08.2025 14:30
Телекомуникационният партньор на Българския футболен съюз (БФС) - Vivacom, ще подкрепи двудневната благотворителна футболна фиеста “Заедно за децата”, организирана съвместно от БФС и фондация “Слънчеви деца 2024”.

Мащабното събитие ще се състои на 2-3 септември на стадион “Юнак” в София, а мобилният оператор става официален партньор на инициативата, съобщиха от футболната централа.

Билети се продават в системата на Eventim – цената на дневния пропуск е 20 лева, като всички събрани приходи ще бъдат дарени за различни благотворителни детски каузи.

В рамките на 48 часа “Заедно за децата” ще събере на едно място в центъра на столицата плеяда от футболни и музикални звезди начело с Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов, Ивелин Попов, Криско, Любо Киров, Графа и Дара.

/КМ/

