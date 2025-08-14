Тотнъм изрази подкрепа за нападеля Матис Тел, който беше подложен на расистки обиди

Английският клуб Тотнъм Хотспър подкрепи нападателя Матис Тел, който беше подложен на расистки обиди след мача за Суперкупата на УЕФА срещу френския клуб Пари Сен Жермен (2:2, 3:4 след дузпи).

Тел пропусна дузпа при наказателните удари и ПСЖ спечели трофея.

"Възмутени сме от расистките обиди, на които Матис Тел е подложен в социалните мрежи след вчерашната загуба в Суперкупата на УЕФА. Матис показа смелост и храброст, като изпълни дузпа, но тези, които го обиждат, не са нищо повече от страхливци, криещи се зад анонимни потребителски имена и профили, за да изразят отвратителните си възгледи. Ще работим с властите и социалните мрежи, за да предприемем възможно най-строгите действия срещу всеки, който бъде идентифициран. Ние сме с теб, Матис“, се казва в изявлението.