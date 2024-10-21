Арда излезе на шесто място в класирането на Първа лига след успех над ЦСКА 1948

Първенство на България по футбол, срещи от отложения осми кръг в Първа професионална лига:
ЦСКА 1948 - Арда Кърджали - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Феликс Ебоа Ебоа 35, 0:2 Тонислав Йорданов 57, 1:2 Джонатан Перейра 89
от неделя:
Черно море - Хебър - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Дуду 75
Септември - Лудогорец - 0:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Руан Круз 45+1, 0:2 Мартин Христов 55-автогол
Червен картон: Георги Върбанов (Септември) - 20-а минута
от събота:
Левски - ЦСКА-София - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Кристиан Макун 86
Локомотив (София) - Крумовград - 0:0
Ботев (Пловдив) - Славия - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Николай Минков 60
от петък:
Берое - Спартак (Варна) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Енцо Еспиноса 26, 2:0 Исмаел Ферер 40, 3:0 Сантяго Годой 78
Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) - 0:0
временно класиране:
1. Лудогорец 11 10 1 0 19:1 31 точки
2. Левски 12 9 1 2 24:6 28
3. Ботев (Пд) 11 8 1 2 12:5 25
4. Черно море 12 6 4 2 14:6 22
5. Спартак (Вн) 12 6 3 3 15:13 21
6. Арда 12 5 3 4 13:15 18
7. Берое 12 5 2 5 10:10 17
8. ЦСКА 1948 11 3 5 3 14:11 14
9. Крумовград 12 4 2 6 9:13 14
10. Локомотив (Пд) 12 3 4 5 13:17 13
11. Славия 12 3 2 7 9:13 11
12. Локомотив (Сф) 12 2 5 5 7:17 11
13. ЦСКА-София 11 3 1 7 8:11 10
14. Септември 12 3 1 8 9:17 10
15. Ботев (Вр) 12 2 3 7 8:21 9
16. Хебър 12 1 4 7 11:18 7
/ГК/