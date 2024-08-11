Марек се наложи над Беласица във Втора лига, Спортист и Спартак (Плевен) не си вкараха гол

Айкут Рамадан вкара три гола за Етър (Велико Търново), който откри 4-ия кръг във Втора лига с убедителна победа с 5:1 над Струмска слава (Радомир). С този успех "виолетовите" събират 7 точки и излизат на 3-о място в класирането. Айкут Рамадан откри