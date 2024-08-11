Марек се наложи над Беласица във Втора лига, Спортист и Спартак (Плевен) не си вкараха гол

Първенство на България по футбол, мачове от 4-ия кръг на Втора лига:
Марек (Дупница) - Беласица (Петрич) 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Иван Арсов 22
Спортист (Своге) - Спартак (Плевен) 0:0
по-късно днес:
Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник)
Дунав (Русе) - Монтана
В понеделник:
ЦСКА 1948 II (Сф) - Янтра (Габрово)
Ловеч - Лудогорец II (Разград)
Фратрия (Варна) - ЦСКА-София II
Пирин (Благоевград) - Ботев Пловдив II
Във вторник:
Добруджа (Добрич) - Несебър
от събота:
Eтър (Велико Търново) - Струмска слава (Радомир) 5:1 (2:0)
Класиране:
1. Лудогорец II 3 3 0 0 8:2 9 точки
2. Монтана 3 2 1 0 5:0 7
3. Етър 4 2 1 1 8:5 7
4. Пирин 3 2 1 0 3:1 7
5. Беласица 4 2 0 2 5:2 6
6. Дунав 3 2 0 1 8:6 6
7. Ловеч 3 2 0 1 3:2 6
8. Ботев II 3 2 0 1 3:4 6
9. Добруджа 3 1 2 0 5:1 5
10. Марек 4 1 2 1 2:2 5
11. Спартак (Плевен) 4 1 2 1 3:5 5
12. Струмска слава 4 1 1 2 5:9 4
13. Миньор (Перник) 3 1 1 1 3:3 4
14. Фратрия 3 1 1 1 2:2 4
15. Спортист 4 1 1 2 2:3 4
16. Несебър 3 1 0 2 3:5 3
17. Локомотив (ГО) 3 1 0 2 2:6 3
18. Янтра 3 0 1 2 3:5 1
19. ЦСКА 1948 3 0 0 3 2:6 0
20. ЦСКА-София II 3 0 0 3 1:7 0
/ХБ/