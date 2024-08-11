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Марек се наложи над Беласица във Втора лига, Спортист и Спартак (Плевен) не си вкараха гол

Христо Бонински
Марек се наложи над Беласица във Втора лига, Спортист и Спартак (Плевен) не си вкараха гол
Марек се наложи над Беласица във Втора лига, Спортист и Спартак (Плевен) не си вкараха гол
Снимка: БТА
Дупница,  
11.08.2024 20:09
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 4-ия кръг на Втора лига:

Марек (Дупница) - Беласица (Петрич) 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Иван Арсов 22

Спортист (Своге) - Спартак (Плевен) 0:0

по-късно днес:
Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник)
Дунав (Русе) - Монтана

В понеделник:
ЦСКА 1948 II (Сф) - Янтра (Габрово)
Ловеч - Лудогорец II (Разград)
Фратрия (Варна) - ЦСКА-София II

Пирин (Благоевград) - Ботев Пловдив II

Във вторник:
Добруджа (Добрич) - Несебър

от събота:
Eтър (Велико Търново) - Струмска слава (Радомир)    5:1 (2:0)

 

Класиране:
1. Лудогорец II         3  3 0 0  8:2   9 точки
2. Монтана              3  2 1 0  5:0   7
3. Етър                 4  2 1 1  8:5   7
4. Пирин                3  2 1 0  3:1   7
5. Беласица             4  2 0 2  5:2   6
6. Дунав                3  2 0 1  8:6   6
7. Ловеч                3  2 0 1  3:2   6
8. Ботев II             3  2 0 1  3:4   6
9. Добруджа             3  1 2 0  5:1   5
10. Марек               4  1 2 1  2:2   5
11. Спартак (Плевен)    4  1 2 1  3:5   5
12. Струмска слава      4  1 1 2  5:9   4
13. Миньор (Перник)     3  1 1 1  3:3   4
14. Фратрия             3  1 1 1  2:2   4
15. Спортист            4  1 1 2  2:3   4
16. Несебър             3  1 0 2  3:5   3
17. Локомотив (ГО)      3  1 0 2  2:6   3
18. Янтра               3  0 1 2  3:5   1
19. ЦСКА 1948           3  0 0 3  2:6   0
20. ЦСКА-София II       3  0 0 3  1:7   0

/ХБ/

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