Дунав и Монтана направиха реми, Миньор се наложи над Локомотив в Горна Оряховица

site.btaДунав и Монтана направиха реми, Миньор се наложи над Локомотив в Горна Оряховица
Първенство на България по футбол, мачове от 4-ия кръг на Втора лига:
Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник) 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Валентин Петров 53
Дунав (Русе) - Монтана 1:1 (1:0)
Марек (Дупница) - Беласица (Петрич) 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Иван Арсов 22
Спортист (Своге) - Спартак (Плевен) 0:0
Дунав (Русе) - Монтана
в понеделник:
ЦСКА 1948 II (Сф) - Янтра (Габрово)
Ловеч - Лудогорец II (Разград)
Фратрия (Варна) - ЦСКА-София II
Пирин (Благоевград) - Ботев Пловдив II
във вторник:
Добруджа (Добрич) - Несебър
от събота:
Eтър (Велико Търново) - Струмска слава (Радомир) 5:1 (2:0)
Класиране: 1. Лудогорец II 3 3 0 0 8:2 9 точки 2. Монтана 4 2 2 0 6:1 8 3. Етър 4 2 1 1 8:5 7 4. Дунав 4 2 1 1 9:7 7 5. Пирин 3 2 1 0 3:1 7 6. Миньор (Перник) 4 2 1 1 4:3 7 7. Беласица 4 2 0 2 5:2 6 8. Ловеч 3 2 0 1 3:2 6 9. Ботев II 3 2 0 1 3:4 6 10. Добруджа 3 1 2 0 5:1 5 11. Марек 4 1 2 1 2:2 5 12. Спартак (Плевен) 4 1 2 1 3:5 5 13. Струмска слава 4 1 1 2 5:9 4 14. Фратрия 3 1 1 1 2:2 4 15. Спортист 4 1 1 2 2:3 4 16. Несебър 3 1 0 2 3:5 3 17. Локомотив (ГО) 4 1 0 3 2:7 3 18. Янтра 3 0 1 2 3:5 1 19. ЦСКА 1948 3 0 0 3 2:6 0 20. ЦСКА-София II 3 0 0 3 1:7 0
/ХБ/
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